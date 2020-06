"The Voice of Poland" i "The Voice Kids" z nowymi Trenerkami. Natalia Szroeder i Ania Wyszkoni zasiądą w czerwonych fotelach?

Nie cichną spekulacje dotyczące obsady nowych edycji programów z cyklu "The Voice". W sieci pojawiły się kolejne nazwiska. Według doniesień medialnych, nowymi Trenerkami mają być Natalia Szroeder i Ania Wyszkoni.

Shroeder i Wyszkoni w "The Voice"?

Kiedy Telewizja Polska ogłosiła start castingów do nowych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior", w mediach ruszyła giełda nazwisk nowych Trenerów w programach. Wiadomo na pewno, że w show nie zobaczymy już Margaret, która zrezygnowała ze współpracy z TVN. Mówi się, że zastąpią ją Doda lub Edyta Górniak.

TVP o zamieszaniu wokół składu jury: Udział pani Margaret nie był planowanyZobacz więcej

Teraz pojawiają się doniesienia na temat pojawienia się Natalii Szroeder w "The Voice of Poland". To dość zaskakująca informacja zważając na to, że wiosną 2020 roku wokalistka rozpoczęła współpracę z Polsatem jako prowadząca nowego show "The Four. Bitwa o sławę". Program został przerwany z powodu pandemii koronawirusa. Jeśli powróci jesienią, trudno wyobrazić sobie, że Natalia Szroeder będzie jednocześnie Trenerką show w konkurencyjnej stacji.

W przypadku "The Voice Kids" mówi się natomiast o Annie Wyszkoni. Nie wiadomo jednak, kogo miałaby zastąpić w fotelu trenerskim. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Trenerami "The Voice Kids" byli Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson. Wciąż nie ma też informacji na temat Trenerów "The Voice Senior". Prawdopodobnie skład nie zostanie zmieniony - w 1. edycji występy uczestników oceniali Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk.

Ruszyły castingi do nowych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids"!Zobacz więcej