"The Voice of Poland" ma mieć nowy jury! Pojawiły się dwa głośne nazwiska. Czeka nas debiut i wielki powrót?

Jesienią 2022 roku ma ruszyć 13. edycja programu "The Voice of Poland". Według medialnych doniesień, widzowie mogą spodziewać się kilku zmian w programie. Najpoważniejszą z nich ma być skład trenerów w "The Voice". Kto tym razem będzie oceniał występy uczestników?

"The Voice of Poland" jest emitowane na antenie TVP nieprzerwanie od 2011 roku. Program zasłynął tym, że przewinęło się przez niego wielu utalentowanych wokalistów, którzy dziś robią zawrotne kariery w show biznesie. To właśnie w "The Voice" swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Rafał Brzozowski, Sarsa, Krystian Ochman, czy Natalia Nykiel. Jesienią 2022 roku, fani muzycznego show TVP będą mogli oglądać 13. edycję "The Voice of Poland".

Justyna Steczkowska przygotowuje się do ślubu? Różnica wieku ma nie być żadną przeszkodąZobacz więcej

"The Voice of Poland" - kto pojawi się w nowym jury?

Widzowie przywykli już do tego, że w każdej edycji "The Voice of Poland" dochodzi do zmian, jeśli chodzi o skład trenerski. Wśród gwiazd, które oceniały i przygotowywały uczestników do wielkiej kariery byli m.in. Ania Dąbrowska, Kayah, Nergal, Margaret, Michał Szpak czy Patrycja Markowska. Już teraz nieoficjalnie mówi się o tym, że lista jurorów może wydłużyć się o kolejne nowe nazwisko.

Według doniesień serwisu "Plotek", w nowym jury zobaczymy zupełnie nową twarz oraz kogoś, kogo widzowie świetnie znają z poprzednich sezonów "The Voice". Według "Plotka", który powołuje się na swoje źródło, w najnowszej edycji programu pojawi się Kuba Badach, który posiada spore grono fanów i aktualnie jest uważany za jednego z najlepszych piosenkarzy w Polsce. Muzyk prywatnie jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej.

Oprócz niego, do "The Voice of Poland" ma powrócić gwiazda polskiej estrady, Edyta Górniak. Wokalistka zasiadłaby wówczas w fotelu trenera po raz szósty.

Błysk to mało powiedziane! Taką gospodynią jest Justyna SteczkowskaZobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl