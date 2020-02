"The Voice of Poland". Maja Kapłon nie traci poczucia humoru i pozuje z modelem swojego kręgosłupa! Kiedy operacja?

Maja Kapłon jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie już wkrótce przejdzie poważną operację kręgosłupa. Dobry humor nie opuszcza uczestniczki 8. edycji "The Voice of Poland", która pochwaliła się ostatnio w sieci zdjęciem modelu swojego kręgosłupa. Kiedy operacja?

Maja Kapłon to finalistka 8. edycji "The Voice of Poland", która jakiś czas temu zbierała pieniądze na operację kręgosłupa w USA. W Warszawie odbył się nawet specjalny koncert, z którego dochód został przekazany na rzecz Mai Kapłon.

Maja Kapłon będzie miała operację w USA! Zebrano już całą potrzebną kwotę?Zobacz więcej

Uczestniczka 8. edycji "The Voice of Poland" jest już w Stanach Zjednoczonych. Na 24 lutego zaplanowano jej operację. Mimo poważnego schorzenia, uśmiech nie schodzi z twarzy Mai Kapłon. Wokalistka pozując ostatnio do zdjęcia z pokrzywionym modelem swojego kręgosłupa wykazała się nie lada poczuciem humoru.

Zaskoczona ja trzymająca model mojego kręgosłupa 🤯🤯🤯🤯 Pokręcona dziewczyna jutro o godzinie 18:00 Waszego czasu przedstawi Wam szczegóły spotkania z doktorem L.Lenke, bo dziś już padam. Kocham, Wasza May - napisała Maja Kapłon na Instagramie.

O swoim stanie zdrowia Maja Kapłon na bieżąco informuje na Instagramie. Fani trzymają za nią kciuki!

Teraz już wszystko będzie dobrze

Jak dobrze widzieć cie szczęśliwa

Jaka szczęśliwa! ❤️ Czekam na szczegóły! Trzymam kciuki!

Maja Kapłon - co jej dolega?

Maja urodziła się ze skrzywieniem kręgosłupa. Gdy miała cztery lata, jej rodzice usłyszeli, że dziewczynka musi przejść operację. Okazało się, że nie była to jedna operacja, ale aż osiemnaście. Po włożeniu stalowego pręta, podtrzymującego kręgosłup wydawało się, że stan Mai jest ustabilizowany. Wszystko pokomplikowało się pod koniec wakacji 2019, gdy pojawiły się problemy z oddychaniem i kłucie w klatce piersiowej. Po badaniach okazało się, że pręt pękł. Finalistka 8. edycji "The Voice of Poland" musi przejść operację stabilizacji i resekcji kręgosłupa.