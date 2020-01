"The Voice of Poland". Maja Kapłon w coraz gorszym stanie. Kto wystąpi na koncercie charytatywnym dla Mai w Warszawie?

Finalistka "The Voice of Poland", Maja Kapłon wciąż potrzebuje pomocy. Jej stan pogarsza się z dnia na dzień. W związku z tym, zorganizowany został specjalny koncert charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na leczenie Mai. Kto wystąpi?

Maja Kapłon potrzebuje pomocy

O tym, że stan Mai Kapłon nie jest dobry, dowiedzieliśmy się w październiku 2019 r. Finalistka 8. edycji "The Voice of Poland" musi zebrać ponad 5 milionów złotych na operację stabilizacji i resekcji kręgosłupa, do której mogłoby dojść w Nowym Jorku. Stan Mai pogarsza się z dnia na dzień, dlatego już 24 stycznia odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany Mai.

24-latka nie ukrywa swojej wdzięczności za już okazaną jej pomoc. Podkreśla także, że chciałaby śpiewać dalej, a obecnie to wymaga od niej nie lada wysiłku.

Ostatnio śpiew traktuje jako ćwiczenie oddechu... Walczę aby płuca wytrzymały do czasu operacji, wzmacniam nogi i jem zdrowiej 🌹 Dziś mój kolega z zespołu podesłał mi instrumental, pomysł na utwór, wypisał w nim jakby mój nastrój... i za pierwszym razem wpadła mi melodia oraz tekst... Nie ukrywam, że sporym wysiłkiem było zaśpiewanie. Proszę Was dziś o pomoc przez mój śpiew, tylko tak potrafię 🌹❤️🙏🏻

Koncert dla Mai Kapłon - kto wystąpi?

Koncert charytatywny dla Mai odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w klubie Stodoła w Warszawie. Na scenie wystąpią: Michał Szpak, Alicja Szemplińska, Marcin Sójka, Tomson i Baron, Roksana Węgiel, Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Anika Dąbrowska, Tadeusz Seibert, Kuba Dąbrowski, 4Dreamers, Adam Kubera, Sonia Michalczuk, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Maria Sadowska i Natalia Kapturowska. Wszyscy artyści, organizatorzy, ekipa techniczna, klub Stodoła zrezygnowali z honorarium. Wszyscy tego dnia zrealizują wspólny koncert mający na celu zebranie środków na ratowanie życia Mai.

