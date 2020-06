"The Voice of Poland". Marta Gałuszewska pod nowym pseudonimem zaprezentowała singiel "Rooftop". Czy to będzie przebój lata 2020?

Marta Gałuszewska prezentuje swój nowy projekt muzyczny. Zwyciężczyni "The Voice of Poland" wydała właśnie nowy singiel pt. "Rooftop". Promuje go pod pseudonimem MVRT. Czy to będzie przebój lata 2020?

Marta Gałuszewska nagrała przebój lata 2020? Wiosną 2020 mieliśmy podziwiać Martę Gałuszewską w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak wszystkie plany i program został przerwany. Okazuje się jednak, że zwyciężczyni "The Voice of Poland" nie próżnuje. Właśnie zaprezentowała nowy singiel "Rooftop", który promuje jako MVRT (czyt. MART). Wokalistka, która zasłynęła pod skrzydłami Michała Szpaka powraca na scenę muzyczą z zupełnie nowym, świeżym materiałem. Nowa piosenka jest pełna energii i nawiązuje do klimatów dance/house. "Przez ostatnie dwa lata miałam okazję uczestniczyć w wielu sesjach nagraniowych i pracować nad muzyką z ludźmi z całego świata. MVRT to projekt przedstawiający to, czego się o sobie nauczyłam w tym czasie, pozwalający zajrzeć odbiorcy, co się dzieje w moim sercu i głowie" – wskazuje Gałuszewska. "To też delikatny odskok od Marty Gałuszewskiej, która, chociaż jest nieodłącznym elementem mnie, musiała dorosnąć muzycznie do tego, jaki przekaz chce za sobą zostawić. MVRT ma pokazać, że różnorodność może być zamierzona, ale też udowodnić, że polscy wokaliści również mają szansę na światowej scenie mainstreamowej / EDM" – dodaje Marta.