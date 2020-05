"The Voice of Poland". Michał Szpak odpowiedział na "#hot16challenge2"! Fani: Jest lepszy od raperów!

Akcja "#hot16challenge2" podbiła Polskę! Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Norbi, Rafał Brzozowski, Klocuch.... teraz do tego towarzystwa dołączył Michał Szpak! Sprawdźcie, jak zaprezentował się trener "The Voice of Poland"!

Michał Szpak odpowiedział na nominację do "#hot16challenge2" i zaprezentował kawałek, jakiego raczej nikt się nie spodziewał! Utwór wyprodukował Krystian Wołek, a tekst wspólnie napisali Michał Szpak oraz Damian Szpak. Fani są zachwyceni utworem Michała Szpaka! Zdaniem wielu... Szpak okazał się lepszy od raperów, dla których w pierwotnym zamyśle była to dedykowana akcja! Michał Szpak w wieku 13 lat udzielił wywiadu. Archiwalne nagranie podbija teraz siećZobacz więcej Wow! Michał jak zwykle zaskakuje i pokazuje swój wszechstronny talent! Nie jestem fanką tego gatunku muzycznego, ale wykonanie bardzo mi się podoba! No i przede wszystkim szczytny cel całej akcji! Normalnie geba mi sie otwarla😀 Bomba jest czad ❤ Czlowiek To bardzo utalentowany muzycznie i wszechstronie!!! BRAWO MICHAŁ SZPAK i wszyscy wymienieni 👏👏👏👏 Nie jesteś raperem ale jakbyś chciał to spokojnie mógłbyś być bardzo dobrym raperem, wszechstronny artysta podziwiam. No sztos. Dla niego nie ma rzeczy niemozliwych 👏👏👏👏👏Szacun 😍😍😍