"The Voice of Poland". Michał Wiśniewski skonfliktowany z byłą wokalistką Ich Troje! Spotka się z Agatą Buczkowską w sądzie?

Zespół Ich Troje nie ma szczęścia do wokalistek. Teraz, gdy do zespołu wróciła trzecia wokalistka i jednocześnie była żona Michała Wiśniewskiego, Anna Świątczak, wydawało się, że formacja wychodzi na prostą, ale jednak nie wszystko jest tak, jak powinno.

Wszystko za sprawą cichego i raczej mało eleganckiego rozstania z siódmą wokalistką zespołu, Agatą Buczkowską, która była związana z Ich Troje w latach 2017-2020. Razem z zespołem wydała płytę "Pierwiastek z dziewięciu" (2017), a także brała udział w nagraniu krążka Michał Wiśniewski - "Wiśniewski Akustycznie" (2019).

21-letnia artystka, którą publiczność może kojarzyć również z programu "The Voice of Poland", w końcu postanowiła opowiedzieć o kulisach rozstania z zespołem Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy. Buczkowska podczas transmisji na żywo na Instagramie powiedziała:

Zostało powiedziane, że jestem osobą nieobliczalną i ponoć wytoczyłam sprawę sądową do Michała W. Nie ma żadnej sprawy sądowej kochani chyba, że jeszcze się o tym dowiem, ale nie jest to sprawa wytoczona z mojej strony. Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku? Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. Zostało mi zarzucone, że nie angażuję się w zespół. (...) Dostałam nowe umowy do podpisania, pomijając fakt, że stare umowy obowiązywały mnie jeszcze przez dwa lata. W nowych umowach było napisane, że jeśli złamię którykolwiek z paragrafów, będę musiała zapłacić 500 tys. zł. Mnie na to nie stać. Nie zgodziłam się więc podpisać nowej umowy, skoro obowiązywała mnie poprzednia. (...) Z dniem 19 sierpnia przestaję pełnić funkcję wokalistki zespołu Ich Troje. Nie jest to dla mnie miłe, bo oddałam całe serce, a zostałam nazwana osobą nieobliczalną.

Na komentarz Michała Wiśniewskiego nie trzeba było długo czekać. Lider Ich Troje jednocześnie zasugerował, że chętnie spotka się z Agatą Buczkowską w sądzie.

Drodzy Państwo, ze względu na Wasze zapytania zdecydowaliśmy się na ten komentarz. Rozumiemy, że nasza była wokalistka chciała zwrócić na siebie uwagę mediów, który to zamiar został przez nią osiągnięty. Umowa, o której wspomniała Agata polegała na zobowiązaniu się do zachowania poufności odnoście działalności zespołu jak i moich solowych występów. Klauzula poufności (NDA) jest integralną częścią każdego poważnego kontraktu. Tylko osoba, która z założenia zakłada złamanie jego postanowień może obawiać się roszczeń z tego tytułu, gdyż jedyną instancją rozstrzygającą spory jest Sąd a nie żadna ze stron. Pozwólmy zatem wszelkie spory rozstrzygnąć niezawisłym Sądom. „Nieobliczalne” czytaj nieprzewidywalne zachowanie Agaty Buczkowskiej stały się codziennością, czego najlepszym dowodem jest jej transmisja na żywo na Instagramie. Rozmowy poprzez media będą tylko wzbudzać kolejne emocje a są one w takich sytuacjach co najmniej niewskazane. Tym nie mniej życzymy Agacie wszystkiego co najlepsze. Zaufanie do „najlepszych przyjaciół” powinno być zawsze ograniczone, bo na samym końcu przychodzi samemu odpowiadać za swoje postępowanie. A wszelkiego rodzaju dysputy rozwiązywać za pomocą konwersacji, o którą od miesięcy nie możemy się doprosić. Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych urodzin i witamy w dorosłym zespole! - napisał Wiśniewski.

Fani zespołu są zdezorientowali sytuacją i wyraźnie podzieleni. W sieci możemy przeczytać takie komentarze (pisownia oryginalna):

Teraz wszyscy będą wieszać na Michale psy bo to czy to zrobił umowy się czyta uważnie agata odeszła i koniec tematu jest Ania też ma super głos podobny do Justyny ja murem stanę za Michałem

A gdzie to co mówiłeś na yt Michale? Szok, ja powiem szczerze, jak Cie zawsze lubiłam to teraz dzięki Tobie stałam się fanka Agaty, uważam że ją skrzywdziliście.. Zamiast poprowadzić .. Dziewczyna ma niesamowity talent, ale jest jeszcze młoda, potrzebuje mentora.. Widocznie Ty Michał do tego się nie nadajesz. Szkoda. Unlike. Powodzenia.

Nie chcę się opowiadać po żadnej ze stron, jednak Pan też powiedział o tym publicznie. Gdyby na czacie z Ich Troje nie padł temat odejścia Agaty i jakiś tam szczegółów z tym związanych sama Agata też nie powiedziałaby ani słowa o tym publicznie. Agata jest młodą osobą i ma prawo nie rozumieć wszystkich umów i ich zapisków a Pan jako starsza o ponad połowę od niej osoba powinien jej na spokojnie wszystko wytłumaczyć. Nieobliczalny = Nieprzewidywalny

Nie ma to jak oskarżyć kogoś o "nieobliczalne zachowania" i życzyć wszystkiego co najlepsze w jednym poście. I jeszcze na dodatek w tym samym poście facebookowym na ponad 3 akapity stwierdzić, że "wszelkiego rodzaju dysputy rozwiązywać za pomocą konwersacji". Ba i jeszcze wszelkich, którym to niewystarczy łaskawie odesłać do SWOJEJ kancelarii prawnej. Szacun, po prostu klasa!

Ten zespół nie ma szans na stałą wokalistkę. Przyzwyczaiłem się. Agata miała odwagę powiedzieć jak sie traktuje "tą trzecią" w tym zespole. Brawo za odwagę, bo pozostała dwójka nie miała jaj powiedzieć, że nie współpracują już z młodą wokalistką.

Kto ma rację?