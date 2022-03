"The Voice of Poland". Zaskakująca metamorfoza Michała Szpaka! Muzyk upodobnił się do Violetty Villas

Wzbudzanie kontrowersji to dla Michała Szpaka chleb powszedni. Tym razem muzyk postanowił zaskoczyć wszystkich swoją najnowszą stylizacją, w której upodobnił się do legendarnej wokalistki Violetty Villas. Fani wokalisty są zachwyceni metamorfozą muzyka!

Michał Szpak - mistrz kontrowersji

Michał Szpak jest osobą, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Muzyk posiada ogromny talent, zarówno wokalny, jak i ten do szokowania i wzbudzania kontrowersji. Były trener "The Voice of Poland" już od wielu lat jest obecny w polskim show biznesie i dorobił się masy oddanych mu fanów, którzy uwielbiają jego twórczość oraz szum, jaki wywołuje wszędzie tam, gdzie się pojawi. Tym razem Michał Szpak postanowił zaskoczyć wszystkich podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej, w którym wziął udział.

Metamorfoza Michała Szpaka

Muzyk znany ze swojego udziału w "The Voice of Poland" postanowił wystąpić podczas ostatniego Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artysta nie byłby sobą, gdyby nie postanowił zszokować wszystkich wokół. Tym razem stwierdził, że wystąpi w stylizacji upodabniającej go do legendy polskiej sceny muzycznej - Violetty Villas. W tym celu założył białą perukę odtwarzającą fryzurę Villas, umalował twarz, obsypał się brokatem, założył obcisły kombinezon i wykonał słynny utwór wokalistki "Mechaniczna lalka".

Nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz stałem się głosem Violetty. Violetto, przyświecaj mi wytrwałości z góry - napisał w udostępnionym przez siebie poście Michał Szpak.

Fani kontrowersyjnego muzyka są zachwyceni jego przemianą, czemu dali wyraz w komentarzach, które pojawiły się pod dodanymi przez Michała Szpaka zdjęciami w mediach społecznościowych.

Pięknie Michał 👏❤️

Zawsze wyjątkowy!! Niepowtarzalny!! Jedyny taki!! LOVE ❤️

Totalny hot!🔥❤️Ludwik XV 😍Sztos!📞🌊

😮🔥🔥🔥❤️

Jesteś niesamowity !! Dziękuje...❤️

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz kiedy Michał Szpak postanowił upodobnić się do Violetty Villas. Po raz pierwszy zrobił to podczas sylwestrowej imprezy Polsatu w 2021 roku, gdzie doczepił wtedy do własnych włosów długie loki, założył tęczową pelerynę i zaśpiewał jedną z piosenek z repertuaru wokalistki - "Pocałunek ognia”.

Więcej zdjęć, na których Michał Szpak upodobnił się do Violetty Villas można zobaczyć w galerii:

