"The Voice Senior" FINAŁ. Siostry Szydłowskie wygrały pierwszą edycję show! To najlepsze śpiewające seniorki?

Wielki finał 1. edycji programu "The Voice Senior" za nami! Działo się! O tytuł Najlepszego Głosu w Polsce wśród seniorów, 50 tysięcy złotych i wakacje marzeń o wartości 30 tysięcy złotych walczyła ósemka seniorów. Sprawdźcie, kto okazał się najlepszy!

"THE VOICE SENIOR" FINAŁ - CO SIĘ WYDARZYŁO?

DRUŻYNA ANDRZEJA PIASECZNEGO

Jako pierwszy na scenie pojawił się Mieczysław Pernach z drużyny Andrzeja Piasecznego. 62-latek zaśpiewał "Up Where We Belong". Następnie sceną zawładnęła Bogumiła Kucharczyk-Włodarek. Kobieta na warsztat wzięła piosenkę Maryli Rodowicz pt. "Jest cudnie".

Andrzej Piaseczny do ścisłego finału zaprosił Bogusię.

DRUŻYNA ALICJI MAJEWSKIEJ

Tutaj jako pierwsza na scenie pojawiła się Jadwiga Kocik, która zaśpiewała kultowe "Być kobietą". Później mikrofon przejął Janusz Sztyber. Mężczyzna zaprezentował się w piosence "Over the Rainbow".

Alicja Majewska postanowiła, że do ścisłego finału awansował Janusz.

DRUŻYNA MARKA PIEKARCZYKA

Władysław Jarecki ma 73 lata, ale wciąż zachwyca wokalem. Udowodnił to śpiewając piosenkę "I don't want to talk about it". Kazimierz Kiljan jest tylko rok młodszy, ale też potrafi dać czadu. Mężczyzna na scenie wykonał numer "Raindrops Keep Fallin' On My Head".

Marek Piekarczyk zdecydował, że do finału awansował Władysław.

DRUŻYNA URSZULI DUDZIAK

Waldemar Wiśniewski zaśpiewał "Just a gigolo". Później scenę przejęły siostry Szydłowskie, które na warsztat wzięły "Sing, sing, sing". Jestem głupi, że nie odwróciłem się na przesłuchaniach w ciemno - przyznał po występie sióstr Andrzej Piaseczny.

Urszula Dudziak do finału zaprosiła siostry Szydłowskie.

Bogusia Kucharczyk-Włodarek w swoim drugim występie zaśpiewała "Nie chcę więcej" Michała Bajora. Janusz Sztyber ponownie zaprezentował się w utworze "Always On My Mind". Władysław Jarecki wykonał "Don't Close Yours Eyes". Siostry Szydłowskie za to zaśpiewały "Kwiat jednej nocy".

W kolejnej turze występów Bogusia zaśpiewała piosenkę "Jaka róża, taki cierń". Masz piękny, niski głos. Pięknie interpretujesz. Wierzę w każde twoje słowo - powiedziała Urszula Dudziak. Nie bój się wydobywać z siebie głosu. Odważ się i krzyknij - dodał Marek Piekarczyk.

Janusz Sztyber tym razem postawił na "Sway". Coraz bardziej cię podziwiam. Jesteś lekarstwem dla wszystkich leniwych - przyznał Marek Piekarczyk. Kocham cię, fantastycznie, naprawdę podziwiam - dodała Urszula Dudziak.

Władysław Jarecki zaśpiewał "Have you ever seen the rain?". Masz niesamowitą energię i pięknie wyglądasz! - powiedziała Urszula Dudziak. Mowę mi odjęło, mam mało do powiedzenia pierwszy raz - dodał Andrzej Piaseczny.

Siostry Szydłowskie postanowiły zaprezentować się w kompozycji "The Shoop Shoop Song". Jesteście damską wersją VOX! Muzykalność i gracja! - powiedziała Alicja Majewska. Łamiecie stereotyp. Dzięki wam wiele innych kobiet zrozumie, że można być pięknymi! - dodała Urszula Dudziak.

PROGRAM "THE VOICE SENIOR" WYGRAŁY SIOSTRY SZYDŁOWSKIE!