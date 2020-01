"The Voice Senior". Marta Manowska porównuje swoje programy. Jak sprawdziła się w nowym formacie?

Marta Manowska to gospodyni już trzech programów w TVP, a wkrótce dojdzie czwarty. "The Voice Senior" był dla niej nowym doświadczeniem. Jak odnalazła się w tym formacie?

Marta Manowska o "The Voice Senior"

Pierwsza polska edycja "The Voice Senior" okazała się być kolejnym sukcesem Telewizji Polskiej. "Widać gołym okiem dzisiaj, że nie botoks, nie silikon, nie pic, nie udawanie jest przepustką do sukcesu, ale właśnie prawda, szczerość, autentyzm waszych świadectw, waszego życia; pokazanie, że jesień życia, dojrzałość może być po prostu piękna i wiarygodna" - mówił w czasie finału Jacek Kurski. Program współprowadziła Marta Manowska, którą wcześniej oglądaliśmy już w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

"The Voice Senior" to drugi po "Sanatorium miłości" program bezpośrednio skierowany do seniorów. Marta Manowska przyznaje, że oba formaty różnią się od siebie, ale mają też wiele wspólnego. - Relacja z bohaterem, szczere rozmowy - to jest takie samo. W "The Voice Senior" dochodzą też adrenalina, studio, muzyka - to wiele daje, także mnie. Cieszę się, bo to jest jakaś różnorodność - wskazuje Manowska.

W programie, w fotelach trenerskich pojawili się Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Urszula Dudziak. Wygrały siostry Szydłowskie, czyli Elżbieta, Krystyna i Jolanta. W nagrodę zaśpiewały podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką.

