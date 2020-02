"The Voice Senior". Nie żyje Kazimierz Kiljan. "Będziesz zawsze w naszych sercach"

Zmarł uczestnik programu "The Voice Senior". O śmierci Kazimierza Kiljana poinformowali twórcy programu, którzy wyrazili żal po stracie tak wartościowego człowieka.

Na facebookowej stronie programu "The Voice Senior" pojawiła się informacja o śmierci jednego z uczestników show, które emitowane było w TVP2 w grudniu minionego roku.

Kazimierz Kiljan występował w drużynie Marka Piekarczyka i dotarł wielkiego finału, w którym przegrał z siostrami Szydłowskimi. W "The Voice Senior" wykonał takie piosenki jak "Dzień jeden w roku", "Gdzie się podziały tamte prywatki" czy "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

- Kaziu, będziesz zawsze w naszych sercach. Nie zapomnimy Cię i Twoich występów na naszej scenie - czytamy na stronie programu. Do tego chwytającego za serce wpisu dołączono nagranie z występu zmarłego uczestnika. Okoliczności śmierci nie zostały upublicznione.

Swój żal po śmierci Kazimierza Kiljana wyraziły także Marta Manowska oraz Krystyna Szydłowska. Rodzinie zmarłego składamy serdeczne kondolencje.