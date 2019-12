"The Voice Senior". Świąteczne piosenki i trudne decyzje Trenerów! Poznaliśmy finałową ósemkę! [CO SIĘ WYDARZYŁO]

Półfinał programu "The Voice Senior" już za nami! W tym specjalnym odcinku oglądaliśmy uczestników w świątecznym repertuarze oraz występy gości i Trenerów. Poznaliśmy też finałową ósemkę! Kto przeszedł dalej? Sprawdź, co się wydarzyło!

"The Voice Senior" półfinał - co się wydarzyło?

Najpierw na scenie zaprezentowała się drużyna Marka Piekarczyka. Kazimierz Kiljan zaśpiewał "Dzień jeden w roku" z repertuaru Czerwonych Gitar. Andrzej Piaseczny zauważył, że uczestnik zapomniał tekstu, ale wszyscy Trenerzy i tak byli zachwyceni jego występem. Francuską wersję "Cichej nocy" ("Douce nuit, sainte nuit") zaprezentował nam Mieczysław Gajos. Jego Trener przyznał, że jest bardzo zadowolony z tego występu. Hanna Michalik zmierzyła się z piosenką "Nie było miejsca dla ciebie". - Hania zawsze była młoda i teraz to pokazuje - stwierdził Marek Piekarczyk, chwaląc to wykonanie. Kolejny na scenie stanął Władysław Jarecki i zaśpiewał "Blue Christmas" Elivsa Presley'a. - Śpiewasz do góry nogami, ale śpiewasz bardzo stylowo - ocenił Andrzej Piaseczny, doceniając oryginalność Władysława.

Do finału przeszli Kazimierz i Władysław!

Później oglądaliśmy zmagania ekipy Alicji Majewskiej. Najpierw wystąpił Eugeniusz Tiemnikow w kolędzie "Lulajże Jezuniu". - W twoim śpiewaniu była ta zaduma, tęsknota - przyznał Marek Piekarczyk, który docenił staropolską wymowę Eugeniusza. "Jingle bells" zaśpiewał Janusz Sobolewski, a jego występ bardzo spodobał się Trenerom. Jadwiga Kocik zmierzyła się z piosenką "Nie ma, nie ma ciebie" z repertuaru Kayah i Bregovica. - To "hej" zaśpiewała pani jak góralka. Było bardzo pięknie - ocenił Andrzej Piaseczny. Jako ostatni wystąpił Janusz Sztyber i wykonał "White Christmas" Binga Crosby'ego. - Pięknie po angielsku. I'm very impressed - powiedziała Urszula Dudziak. - Pan to zrobił na swój sposób i to największa wartość w muzyce - przyznał Andrzej Piaseczny.

W następnym etapie zobaczymy Janusza Sztybera i Jadwigę!

Później oglądaliśmy występ specjalny Trenerów "The Voice Kids" - Cleo, Dawid Kwiatowski i Tomson z Baronem zaprezentowali się w piosence "All I want for Christmas is you".

Drużynę Andrzeja Piasecznego otworzył Mieczysław Pernach piosenką "Święty czas" (ang. "Mistletoe and wine"). - Tą przepiękną piosenką nas zaczarował - oceniła występ uczestnika Alicja Majewska. Bogumiła Kucharczyk-Włodarek zaśpiewała "Na całej połaci śnieg" z repertuaru Kaliny Jędrusik. - Masz piękny, niski, ciepły głos i pięknie interpretujesz tekst - stwierdziła Urszula Dudziak. Kolędę "Gdy śliczna Panna" zaprezentowała Anna Federczyk. - Ja panią podziwiam i gratuluję - wyznała po występie Alicja Majewska. Mieczysław Kincel wykonał utwór "Pada śnieg" (ang. "Let it snow") Olgi Bończyk. - Jest pięknie, zaśpiewałeś z takim luzem - ocenił Marek Piekarczyk.

Do finału Andrzej zaprosił Bogumiłę i Mieczysława Pernacha!

Ostatnią drużyną, która zaprezentowała się w półfinale była grupa Urszuli Dudziak. Andrzej Zagdański zaśpiewał "Feliz Navidad" z repertuaru José Feliciano. - Nie brakuje ci energii i świetnego głosu - oceniła Alicja Majewska. Siostry Szydłowskie zmierzyły się z "Winter Wonderland". - Dziewczyny, jesteście absolutnie najlepsze - zachwycał się Andrzej Piaseczny. "Driving home for Christmas", którą w oryginale śpiewał Chris Rea, zaprezentował Waldemar Wiśniewski i zachwycił Trenerów swoim głosem. Ostatnim uczestnikiem dzisiejszego półfinału był James Brierley, który zaśpiewał "Happy Xmas (War is over)" Johna Lennona. - James, ja cię kocham, śpiewasz pięknie, masz głos przejmujący, śpiewasz od serca do naszych wszystkich serc - zachwycała się jego Trenerka.

Ostatni finaliści to siostry Szydłowskie i Waldemar!

