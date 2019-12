"The Voice Senior". Urszula Dudziak czwartą siostrą Szydłowską! Jak wyglądała jej współpraca ze zwyciężczyniami programu?

Siostry Szydłowskie, które wygrały "The Voice Senior" były w programie w drużynie Urszuli Dudziak. Jak wyglądała współpraca wokalistki ze zwyciężczyniami programu?

Urszula Dudziak i siostry Szydłowskie w "The Voice Senior"

Pierwsza polska edycja "The Voice Senior" za nami. W fotelach trenerskich zasiedli: Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Urszula Dudziak, pod skrzydłami której rozwinęły się zwyciężczynie programu - siostry Szydłowskie, czyli Elżbieta, Krystyna i Jolanta. Czy wokalistka przeczuwała, że jej podopieczne wygrają?

- Jestem szczęśliwa i bardzo dumna - stwierdziła tuż po finale Urszula Dudziak. - One włożyły w to dużo serca, radości i w ogóle bardzo się tym wszystkim przejęły. Ja je uspokajałam i mówiłam: "nie bójcie się, macie wszystko, co trzeba mieć - dodała. Podkreśliła jednak, że w finale nie była pewna, kto wygra, bo każdy z uczestników był wyjątkowy.

Z kolei siostry Szydłowskie są wdzięczne Urszuli Dudziak za czas, który z nimi spędziła. - Jest serdeczna, wspierająca, zachęcająca. Ma tak niewiarygodną energię i pewność siebie, że to pobudza do życia i działania. Wspaniała dziewczyna - oceniły zwyciężczynie "The Voice Senior", po czym stwierdziły, że Ula jest dla nich jak czwarta siostra.

