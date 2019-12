"The Voice Senior". Widzowie wydali "wyrok". Można było się tego spodziewać

"The Voice Senior" pokazał, że jesień życia to nie smutna rzeczywistość zmęczonych i schorowanych emerytów. Wręcz przeciwnie! Zobaczyliśmy ludzi, którzy chcą żyć pełną piersią i są gotowi zrealizować swoje marzenia. Tu i teraz.

Czas na ”The Voice Senior”!

Od kilku lat "The Voice of Poland" świeci triumfy na antenie TVP. W każdej edycji wyłaniane są nieoszlifowane diamenty wokalne, które później całkiem przyzwoicie radzą sobie w show biznesie. Nie gorzej jest z edycją dziecięcą. W końcu Roksana Węgiel czy Wiki Gabor, które wzięły udział w "The Voice Kids", rozgromiły scenę na Eurowizji i zapewniły Polsce zwycięstwo rok po roku. Stacja tym razem postawiła na seniorów. Czy był to strzał w 10?

"The Voice Senior" i magia programu

Można było pomyśleć, że to kolejny program rozrywkowy o śpiewaniu, który nic nowego nie wniesie. Bzdura! To zdecydowanie coś więcej. Bohaterowie tejże produkcji to ludzie, którzy przekroczyli swoje bariery. Zostawili obowiązki i problemy dnia codziennego, by pokazać, że człowiek w każdym wieku może spełniać swoje marzenia. Ci ludzie dalecy są od narzekania. Działają i zarażają swoją energią. Podczas pierwszej edycji "The Voice Senior” uczestnicy z każdą sekundą na scenie pokazali, że jesień życia jest po prostu piękna. A nawet może jeszcze piękniejsze niż to, co do tej pory przeżyli. Rywalizacja została gdzieś na dalszym planie. Liczyła się radość i można było wyczuć spełnienie. - Najwspanialsza rzecz to oni sami - mówi Marek Piekarczyk. - Gdzieś śpiewali, ale nigdy nie byli na scenie. I to jest piękne - podsumowuje Urszula Dudziak.

Coraz częściej na ekranie pojawiają się seniorzy występujący w serialach, reklamach czy programach rozrywkowych. I to jest wspaniałe! Udział takich osób w "The Voice Senior" łamie wszelkie społeczne stereotypy. Ludzie mimo upływu lat wciąż mają mnóstwo energii, talentów i pomysłów - mówi Anna Jakubowska, kierownik domu dziennego pobytu dla osób starszych. - Po tym, jak już nie muszą pracować, mają dorosłe dzieci, w końcu mogą spełniać swoje marzenia. Inni bardzo przeżywają obecność swoich rówieśników w tego typu programach. Kibicują im i cieszą się, że nie są wykluczani - dodaje Jakubowska.

To nie tylko uczestnicy, ale też osoby zaangażowane w produkcję sprawiły, że wszystko było na swoim miejscu. Marek Piekarczyk, Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny czy Tomasz Kammel i Marta Manowska. Choć to dziwne, nie można się do niczego doczepić. Próżno zatem szukać nawet negatywnych komentarzy w internecie. Program po prostu dostarczył wielu wzruszeń, a w telewizji dawno nie był tak prawdziwej produkcji.

Widzowie "The Voice Senior" zgodni

"Wspaniały program i wspaniali seniorzy. Czekam na kolejną edycję", "Jak ja Kocham ten program", "Chyba zacznę śpiewać, mam jeszcze 15 lat do emerytury. Świetny program, cudowni jurorzy i uczestnicy, niech trwa w nieskończoność", "Świetny program", "Po prostu cudowny program", "Zdecydowanie ze wszystkich programów telewizyjnych jakie widziałam w swoim życiu, ten jest najlepszy! Tyle dobrej energii, wzruszeń, szczerości i szacunku. Mam 30 lat, ale dzięki przekazowi ludzi występujących wierzę, że dojrzałość jest piękna!" - piszą widzowie w sieci. Komentarzy można byłoby przytoczyć o wiele więcej, bo jest ich mnóstwo. Zdaje się, że "The Voice" w tej odsłonie okazał się strzałem w 10!