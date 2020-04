"To był rok!" sezon 2. odcinek 4. Andrzej Rybiński i Włodzimierz Zientarski zabiorą nas do 1966 roku! Zdradzą, jak wtedy uwodzono kobiety?

W najnowszym odcinku programu "To był rok!" Marzena Rogalska, Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski zabiorą widzów w kolejną pełną wspomnień podróż. Tym razem celem będzie rok 1966. Sprawdź, co się wydarzy!

"To Był Rok" sezon 2. odcinek 4. w niedzielę, 5 kwietnia, o godz. 21:15 na antenie TVP1! - sprawdź program tv

W kolejnym odcinku programu "To był rok!" przeniesiemy się do szalonych lat 60.! Gościem Kasi Zielińskiej będzie dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski, a Maciejowi Kurzajewskiemu będzie towarzyszył wokalista Andrzej Rybiński.

"Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" wstrzymane! Co obejrzymy zamiast nich?Zobacz więcej

W trakcie podróży do roku 1966 będziemy mogli przekonać się, jakie filmy i seriale królowały wówczas na ekranach oraz jakiej słuchano muzyki. Na scenie pojawi się Ewelina Lisowska, która zaśpiewa hit Nancy Sinatry "These Boots Are Made For Walkin".

Andrzej Rybiński opowie, jak łączył muzykę z nauką oraz jaki zespół światowej sławy miał ogromny wpływ wpływ na jego karierę, natomiast Włodzimierz Zientarski zdradzi, dlaczego nie został aktorem i jakim samochodem pojechał do ślubu. Będzie się działo!