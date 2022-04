To koniec! Jim Carrey postanowił zakończyć karierę. Co będzie teraz robił?

Ostatnimi czasy światowe kino zaczęło przeżywać serię wstrząsających odejść z filmowej branży. Najpierw gwiazda kina akcji, Bruce Willis, na skutek postępującej choroby postanowił zakończyć karierę, teraz zrobił to słynny aktor komediowy Jim Carrey. Jednak w jego przypadku, powód rezygnacji z udziału w kolejnych produkcjach jest zupełnie inny.

Jim Carrey - gwiazda światowego kina

Jim Carrey to kanadyjski aktor, który stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon filmowych ostatnich dekad. Swoje pierwsze kroki stawiał jako komik w wieku 15 lat. Specjalnością aktora był stand-up i naśladowanie słynnych osób. Wrodzony talent komika zaprowadził go do Hollywood, dokąd przeprowadził się na stałe na początku lat 80. Rozpoznawalność przyniosły mu występy w telewizyjnym show "In Living Color", co zaowocowało angażami do głównych ról w komediowych hitach takich jak: "Ace Ventura: Psi detektyw", "Maska" i "Głupi i głupszy".

Hollywoodzki gwiazdor może się pochwalić dwoma Złotymi Globami. Pierwszą statuetką uhonorowano go za rolę Trumana w "Truman Show". Drugi Złoty Glob powędrował w jego ręce po występie w "Człowieku z księżyca".

Jim Carrey ogłosił zakończenie kariery!

22 kwietnia do polskich kin wszedł film "Sonic 2. Szybki jak błyskawica" z Jimem Carreyem w roli głównego antagonisty. Z wypowiedzi, jakiej Jim Carrey udzielił dla Access Hollywood wynika, że najprawdopodobniej będzie to jego ostatnia rola w karierze.

Cóż, odchodzę na emeryturę. Tak, prawdopodobnie. Mówię dość poważnie – wyznał hollywoodzki gwiazdor.

Jim Carrey zapytany, czy oznacza to definitywne pożegnanie z filmem, stwierdził:

To zależy. Jeśli anioły przyniosą jakiś scenariusz napisany złotym atramentem, który powie mi, że to będzie naprawdę ważne, aby ludzie to zobaczyli, mogę to zrobić. Ale robię sobie przerwę – podkreślił komik.

Naprawdę lubię swoje spokojne życie, naprawdę lubię malować obrazy, naprawdę kocham swoje życie duchowe [...] I czuję, że – i jest to coś, czego możesz nigdy nie usłyszeć od innych celebrytów – mam dość. Zrobiłem wystarczająco dużo. To mi wystarczy – podsumował aktor.

