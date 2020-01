"To nie jest OK". Nowy serial twórców „Stranger Things” i „The End of the F***ing World”! Kiedy premiera na Netlix?

Netflix ogłosił, że już wkrótce na platformie pojawi się nowy serial młodzieżowy twórców takich hitów jak „Stranger Things” i „The End of the F***ing World”! Kiedy premiera? O czym będzie? Sprawdźcie, co już wiadomo!

Nowy serial młodzieżowy Netflix

Netflix przygotował kolejny serial młodzieżowy! Będzie opowiadał nie tylko o problemach nastolatków, ale możemy się w nim spodziewać również elementów fantasy!

"To nie jest OK" - o czym jest serial?

"To nie jest OK" to satyryczna opowieść o nastolatce, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce.

Role główne zagrają: Sophia Lillis ("To", "Małgosia i Jaś", "Ostre przedmioty") jako Sydney, Wyatt Oleff ("To", "Strażnicy Galaktyki") jako Stanley Barber, Sofia Bryant ("Żona idealna", "The Code") jako Dina, Kathleen Rose Perkins ("Odcinki", "You’re The Worst") jako Maggie, Aidan Wojtak-Hissong ("Misja", "Falling Water") jako Liam, Richard Ellis jako Brad Lewis.

Twórcami serialu są reżyser i producent wykonawczy The End of the F***ing World Jonathan Entwistle oraz producenci Stranger Things. Serial powstał na podstawie komiksu Charlesa Forsmana.

Premiera "To nie jest OK" już od 26 lutego na platformie Netflix!

