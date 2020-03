"Top Chef". Floyd Cardoz nie żyje. Zwycięzca kulinarnego programu miał koronawirusa!

Floyd Cardoz nie żyje. Indyjski restaurator i ulubieniec widzów zmarł w wyniku powikłań związanych z koronawirusem. Na początku marca br. kręcił w Indiach program dla Netflixa.

Floyd Cardoz, światowej sławy indyjski restaurator i szef kuchni zmarł we wtorek (25.03) w szpitalu Mountainside w Montclair, New Jersey. Miał 59 lat. Niedawno informował swoich fanów o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

Cardoz na początku marca br. w Indiach kręcił odcinek programu Netflixa "Ugly Delicious" z aktorem Azizem Ansari. Po powrocie do USA podzielił się informacją, że ma gorączkę.

Floyd Cardoz urodził się 2 października 1960 roku w Indiach. Zasłynął z łączenia regionalnej kuchni indyjskiej z francuskimi i amerykańskimi smakami. Był ulubieńcem widzów. W 2011 roku wygrał program "Top Chef Masters", czyli specjalnej edycji "Top Chefa" dla profesjonalnych kucharzy.

Floyd Cardoz to kolejna znana osoba, która zmarła w wyniku powikłań związanych z koronawirusem. W sobotę (21 marca) zmarł Lorenzo Sanz, były prezes stołecznego Realu. 76-latek trafił do szpitala dopiero po ośmiu dniach gorączkowania. Wcześniej odmawiał hospitalizacji, by nie obciążać dodatkowo hiszpańskiej służby zdrowia.

Źródło: Press Focus, x-news