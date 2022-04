"Top Model". Awaria na pokładzie samolotu, w którym leciała Joanna Krupa. Maszyna zepsuła się tuż po starcie

Joanna Krupa poinformowała na swoim Instagramie, że opuszcza Warszawę i wraca do Los Angeles, gdzie czeka na nią jej córka. Modelka nie ukrywała, że stęskniła się za Ashą, jednak wszystko się zmieniło za sprawą awarii samolotu, w którym przebywała celebrytka.

Pobyt Joanny Krupy w Polsce

Joanna Krupa i jej siostra Marta niedawno pojawiły się w programie "Dzień dobry TVN", w którym po raz kolejny promowały inicjatywy związane z adopcją zwierząt. Jej aktualna wizyta w kraju nie trwała zbyt długo. Jurorka "Top Model" miała w planach na dłużej zawitać do Polski, w związku ze zbliżającą się kolejną edycją modowego show TVN.

Joanna Krupa chce adoptować dziecko z Ukrainy. Wzruszające wyznanie gwiazdy Zobacz więcej

Awaria na pokładzie samolotu Joanny Krupy. Co się stało?

Joanna Krupa szykując się do powrotu do Stanów Zjednoczonych ekscytowała się, że niebawem zobaczy swoją córkę. Gwiazda "Top Model" miała odbyć swoją podróż z warszawskiego Okęcia, na lotnisko w Los Angeles. Modelka jeszcze przed startem pokazywała, jak spędzała ostatnie chwile w Polsce na lotnisku. Nie spodziewała się wówczas tego, co się stanie kilka chwil po starcie jej samolotu.

Okazało się, że po godzinie od wylotu, w samolocie, w którym przebywała Joanna Krupa wykryto awarię i maszyna musiała zawrócić na lotnisko w Warszawie. W trakcie drogi powrotnej modelka na swoim InstaStories relacjonowała całą sytuację, która na szczęście skończyła się tylko na strachu.

Kochani. Niestety, musimy wylądować z powrotem w Warszawie. Jest jakaś techniczna sytuacja. Już godzinę lecieliśmy i teraz wracamy do Warszawy - zaczęła gwiazda.

Dzięki Bogu wylądowaliśmy szczęśliwie i czekamy na następny samolot. Wszyscy stewardzi i stewardessy zachowali się z klasą. Brawo dla nich. Czuliśmy się bezpiecznie. Nie było paniki, był spokój - dodała Joanna Krupa po tym, jak maszyna wylądowała awaryjnie w Warszawie.

Gwiazdy, które urodziły po 40. roku życia. One są dziś szczęśliwymi mamami!Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl