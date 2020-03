"Top Model". Dawid Woskanian pokazał dziewczynę, którą poznał na... Gadu-Gadu!

Dawid Woskanian pokazał dziewczynę! Zwycięzca 8. edycji "Top Model" jest szczęśliwie zakochany. Kim jest jego wybranka? Dawid pokazał już w sieci pierwsze zdjęcie z ukochaną.

Dawid Woskanian z "Top Model" pokazał dziewczynę

Dawid Woskanian, czyli zwycięzca 8. edycji "Top Model" jakiś czas temu w wywiadzie dla Vivy ujawnił, że jest szczęśliwie zakochany. Wybrankę poznał dzięki... Gadu-Gadu.

Założyłem sobie ten niemodny komunikator dla żartu. Kolega mnie namówił, bo twierdził, że można pogadać z dziewczynami. I że to nie jest jak Tinder. Spotkaliśmy się po dwóch albo trzech miesiącach regularnego pisania - opowiadał w "Vivie" Dawid.

Dawid Woskanian niedawno po raz pierwszy opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Weroniką. I choć na razie para utrzymuje swój związek na odległość, to wyglądają razem na bardzo szczęśliwych. Zauważyli to również internauci, którzy nie szczędzą im komplementów w komentarzach. Oto niektóre z nich:

Piękna naturalna dziewczyna 🌺🌺🔥🔥 Szczęścia Kochanii 🌹🌹🌹🌹

Piękna dziewczyna dla pięknego chłopaka 😍 nie dajcie się zjeść tym żmijom

Pasujecie do siebie 😍

Źródło: Agencja TVN, x-news

Dawid Woskanian - kim jest?

Dawid ma 20 lat, pochodzi z Bielska-Biełaj, ale mieszka w Kozach. Jego wymiary to: 104/76/92 cm, a wzrost: 186 cm. Od 6-7 roku życia cierpi na zespół Tourette’a. Do programu zgłosił się ponieważ od jakiegoś czasu interesuje się modelingiem. Uważa, że program daje duże możliwości pracowania w tym zawodzie. W dzieciństwie bardzo aktywnie grał w piłkę nożną w lokalnej drużynie, aktualnie od 3 lat trenuje street workout. Jego największym marzeniem jest zostanie zawodowym modelem, który będzie aktywnie pracował. Jego motto życiowe to: Gdy zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy naszą rzeczywistość, a największym marzeniem to, aby pójść w pokazie dla domu mody Balmain.