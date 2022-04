"Top Model". Joanna Krupa chce adoptować dziecko z Ukrainy. Wzruszające wyznanie gwiazdy

Joanna Krupa aktualnie jest szczęśliwą żoną swojego drugiego męża, przedsiębiorcy Douglasa Nunesa, którego poślubiła w 2018 roku. Na początku wzięła z nim ślub cywilny, a później kościelny. W listopadzie 2019 urodziła się ich córeczka Asha. Gwiazda "Top Model" wraz z rodziną na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych.

W ostatni weekend do Polski przyjechała Joanna Krupa, której towarzyszyła jej siostra Marta. Kobiety postanowiły udzielić wsparcia najmłodszym ofiarom wojny, które aktualnie przebywają w Przemyślu. Gwiazda "Top Model" wielokrotnie wspominała, że marzy jej się liczna rodzina. W rozmowie z "Pudelkiem" Joanna Krupa wyznała, że tragedia ukraińskich dzieci skłoniła ją i jej męża do rozważań o adopcji.

Z mężem myślimy coraz bardziej, że może w przyszłości zdecydujemy się na adopcję. To jest bardzo mocny temat i wymaga dłuższej rozmowy. Myślimy, żeby adoptować dziecko z Ukrainy albo z Polski. Douglas zawsze chciał adoptować dziecko, jestem na to otwarta. Zobaczymy, co Bóg ma w planach. Coraz częściej rozmawiamy na ten temat - stwierdziła Joanna Krupa.