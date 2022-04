"Top Model". Marzysz o karierze w branży fashion? Ruszyły castingi do 11. edycji programu!

Program "Top Model" wielu uczestnikom otworzył drzwi do kariery na światowych wybiegach. Każdy, kto marzy o pracy w branży fashion i pozowaniu przed obiektywem ma szansę sprawdzić, czy się nadaje i ma do tego talent w programie "Top Model". Stacja TVN właśnie ogłosiła casting do 11. edycji programu, w którym spełniają się marzenia o zaistnieniu w wielkim świecie mody.