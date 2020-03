"Twoja twarz brzmi znajomo". Honorata Skarbek publikuje zdjęcie w bieliźnie i reaguje na seksistowskie komentarze!

Honorata Skarbek to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych i najbardziej seksownych polskich wokalistek. A to, niestety, często wiąże się z niewybrednymi komentarzami ze strony fanów, z czym w ostatnich dniach spotkała się Honey!

Honorata Skarbek opublikowała w sieci swoje zdjęcie w bieliźnie, lecz niestety przy okazji musiała zmierzyć się z komentarzami napisanymi przez napaleńców! O dziwo, wokalistka postanowiła zareagować, pokazując, że nie ma z nią żartów!

A ja bym chętnie pupcie zobaczył 😋 - napisał pod zdjęciem jeden z fanów. Na odpowiedź Skarbek nie trzeba było długo czekać, która odpisała to się wypnij do lustra. To jednak nie wystarczyło, aby zgasić napaleńca, który odpowiedział Wy lambadziary robicie to zawodowo 🔥.

Iwona Cichosz jest w ciąży! Fani gratulują!Zobacz więcej

Honey skontrowała go w swoim stylu: koleś sobie dał emotkę ognia pod koniec, żeby się sam umocnić w przekonaniu, ze swoim komentarzem zmiótł mnie z planszy. Mimo wszystko napaleniem brnął dalej: pomyłka .. to znaczyć miało że masz warunki i umiejętności wrodzone 👌, jednak po tym komentarzu został ostatecznie zniszczony przez młodą wokalistkę:

owszem, do rozpoznawania nieudaczników, których stać jedynie na desperacką masturbację do ekranu komputera lub telefonu 👌🏻

Honorata Skarbek krótko i na temat napisała, co sądzi o internetowych napaleńcach. Zgadzacie się z jej opinią?