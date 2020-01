"Twoja twarz brzmi znajomo". Marta Gałuszewska z "The Voice of Poland" wystąpi w 13. edycji! Kto jeszcze?

Polsat kompletuje obsadę 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W mediach pojawiają się nazwiska pierwszych gwiazd, które mają wystąpić w muzycznym show. Wśród nich jest Marta Gałuszewska, czyli zwyciężczyni 8. edycji "The Voice of Poland"!

Marta Gałuszewska w 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

Marta Gałuszewska, czyli zwyciężczyni 8. edycji "The Voice of Poland" ma wystąpić w 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Do informacji dotarł Fakt, który opublikował nazwiska pierwszych gwiazd wiosennej odsłony muzycznego show.

Oprócz jednej z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce, w programie ma także wystąpić znany z serialu z serialu "O mnie się nie martw" aktor Karol Dziuba, Filip Gurłacz, którego widzowie mogą kojarzyć z "M jak miłość" i "Zakochanych po uszy" oraz Kamila Boruta z Teatru Rampa.

Premierę 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zaplanowano na wiosnę 2020 roku. Na razie nie wiadomo, czy Paweł Królikowski zasiądzie w jury. Aktor od jakiegoś czasu walczy o powrót do zdrowia. Zdjęcia do 13. edycji show mają ruszyć już pod koniec stycznia.

