"Twoja twarz brzmi znajomo". Najlepsze występy Kacpra Kuszewskiego i Stefano Terrazzino w kolejnym odcinku specjalnym!

Niezapomniane emocje, najlepsze metamorfozy oraz popisy wokalne i aktorskie na najwyższym poziomie. Już w sobotę 9 maja kolejny odcinek specjalny "Twoja twarz brzmi znajomo", a w nim między innymi: Maria Callas, Diana Ross, Stanisława Celińska, Katy Perry, Samantha Fox.

"Twoja twarz brzmi znajomo" 3. odcinek specjalny w sobotę, 9.05.2020, o godz. 22:00 w Polsacie!

Nowa, 13. edycja show wróci na antenę Polsatu jesienią. Nie oznacza to jednak, że widzowie muszą pożegnać się ze swoim ulubionym programem na aż tak długo. W kolejną sobotę widzowie zobaczą 3. odcinek specjalny programu.

Zobaczymy w nim między innymi niezapomnianych: Jeremiego Sikorskiego jako Katy Perry, Adama Fidusiewicza jako Samanthę Fox, Marka Kaliszuka - Marię Callas (ta metamorfoza pozwoliła mu wygrać 2. edycję), Staszka Karpiel - Bułeckę - Stanisławę Celińską oraz doskonałe transformacje innych uczestników wszystkich edycji show. Wielkie emocje i świetne metamorfozy!

W odcinku specjalnym wystąpią:

- Jeremi Sikorski – Katy Perry – Swish, Swish, XII edycja

- Adam Fidusiewicz – Samanta Fox – Touch Me, V edycja

- Marek Kaliszuk – Maria Callas - O mio babbino caro, II edycja

- Stefano Terrazzino – Izabela Trojanowska – Wszystko czego dziś chcę, III edycja

- Kacper Kuszewski – Diana Ross – Upside Down, VIII edycja

- Staszek Karpiel-Bułecka – Stanisława Celińska – Atramentowa rumba, XI edycja

- Marek Molak – Raffaella Carra – A far l’amore comincia tu, X edycja