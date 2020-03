"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 2. s. 13. Wygrał Filip Gurłacz jako Eminem! Natalia Avelon jako Pink była lepsza? Co się wydarzyło?

W 2. odcinku 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" nie brakowało emocji i świetnych metamorfoz. Największe wrażenie zrobili Natalia Avelon i Filip Gurłacz. Kto z tej dwójki bardziej zasłużył na wygraną? Poznaj szczegóły!

"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 2. sezon 13. - co się wydarzyło?

Jako pierwsza w 2. odcinku 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" wystąpiła *Gosia Andrzejewicz, która wcieliła się w wokalistę zespołu OneRepublic Ryana Teddera. Wykonała "Counting Stars". – Jestem zachwycona twoją prezentacją wokalną. Wszystkie te jego długie samogłoski są dźwięczne. I niebezpieczeństwo polegało na tym, że ty jako kobieta cały czas śpiewasz z tą krtanią obniżoną i ten głos będzie matowy i straci blask, co się absolutnie nie stało. Także gratuluję – oceniła Małgorzata Walewska. Maurycy Popiel przeistoczył się w Izabellę Skrybant – Dziewiątkowską w słynnym utworze Tercetu Egzotycznego, pt. "Dance, czyli Conga, Bonga i Cabasa". – Dzisiaj jest Oscar za choreografię, za twoją grację, za twój wielki dystans do tego. Zrobiłeś to z ogromną cudną energią, z poczuciem humoru – mówiła Kasia Skrzynecka.

Marta Gałuszewska stała się Arianą Grande i zaśpiewała "Break Free". – Marta, Ariana jest Grande wszędzie – na Youtube z wyświetleniami, na Instagramie z obserwatorami, na Spotify bodajże też czołówki zajmuje. Ty byłaś grande dzisiaj tutaj. Muszę powiedzieć, to za małe słowo jest tak naprawdę. Nie wiem czy jest wyższe jakieś. (…) Grandissimo właśnie. Byłaś grandissimo – chwalił wokalistkę Adam Strycharczuk. Filip Gurłacz wylosował Eminema i rapował "Not Afraid". – Praca, którą wykonałeś to jest po prostu najwyższy szacunek. Poczynając od tego karkołomnego tekstu, niemożliwego prawie do wykonania takiego rygoru tej formy. Tam jest flow. Tam jak ci umknie jedno słowo to po prostu ta energia umyka (…). Wiedziałeś o tym, że nie możesz sobie pozwolić na żaden błąd (…). To była kreacja aktorska na najwyższym poziomie – powiedział Kacper Kuszewski.

Kamila Boruta zamieniła się w Cher w "Dov’e L’Amore". – Zrobiłaś z tego przepiękny, czarowny występ. Myślę, że jedyny niuans, którego faktycznie zabrakło w głosie Cher. Ona troszeczkę częściej używa takiego rozedrganego wibrato. Ale za to udało ci się bardzo ładnie utrzymać tę ciemną barwę jej głosu – stwierdziła Kasia Skrzynecka. Karol Dziuba wcielił się w Joe Dassin. Wykonał piosenkę "Taka Takata". – Mam wrażenie, że nic absolument się nie omsknęło – żartowała Kasia Skrzynecka. - (…)Bardzo ładnie i wyraźnie zaśpiewana treść i tekst. Brawo! – dodała aktorka. Czadoman stał się Grzegorzem Markowskim w niezapomnianym hicie "Niepokonani”. – Miałam wrażenie, że na początku to jest troszkę przerysowane, ale w trakcie jak szedłeś za tekstem utworu, ten utwór coraz głębiej w ciebie wchodził i naprawdę to był magiczny występ. Absolutnie dałam się porwać twemu czarowi i twojej niewątpliwej prawdzie, którą znalazłeś w tym utworze – powiedziała Małgorzata Walewska. Na koniec przyszedł czas na Natalię Avelon, która przeszła transformację w Pink w "Just Like A Pill. – Głosowo po prostu rewelacja. Od początku do końca. Szczególnie jak weszłaś w te partie spokojniejsze, gdzie jeszcze nie wchodziliśmy na refren, ja tu złapałem prawie Gosię i mówię "Słuchaj no w ogóle niesamowicie". (…) Kolejna erupcja wulkanu dzisiejszego dnia. Wow* – ocenił Adam Strycharczuk.

Małgorzata Walewska i Adam Strycharczuk przyznali po 10 punktów Filipowi Gurłaczowi a Kasia Skrzynecka i Kacper Kuszewski – Natalii Avelon. Uczestnicy, a właściwie ostatecznie Natalia Avelon, która prowadziła w tabeli i jako ostatnia przyznawała punkty, zdecydowali, że zwycięzcą odcinka został Filip Gurłacz. Czek na 10 tysięcy przekazał Fundacji Siepomaga na leczenie Franka Surdela. A w kolejnym odcinku: Maurycy Popiel – Ricky Martin, Kamila Boruta – Jennifer Lopez, Czadoman – Danuta Rinn, Marta Gałuszewska – Michael Jackson, Gosia Andrzejewicz - Mariah Carey, Karol Dziuba – Chris Martin (Coldplay), Natalia Avelon – George Baker, Filip Gurłacz – Andrzej Donarski (Mr. Zoob).