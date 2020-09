"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 3. sezon 13. Program powrócił w świetnym stylu! Wygrała Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey

W 3. odcinku 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" nie brakowało emocji i świetnych metamorfoz. Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem uczestnicy chcieli dać z siebie wszystko!. Kto wypadł najlepiej? Poznaj szczegóły!

"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 3. sezon 13. - co się wydarzyło?

Przerwa spowodowana pandemią dobiegła końca i uczestnicy programu "Twoja twarz brzmi znajomo" znów zaczęli zaskakiwać swoimi niesamowitymi metamorfozami! W 3. odcinku 13. edycji nie zabrakło wielkich hitów i wielkich emocji!

Jako pierwszy na scenie pojawił się zwycięzca poprzedniego odcinka i lider tabeli Filip Gurłacz, który wcielił się w Andrzeja Donarskiego w piosence "Mój jest ten kawałek podłogi". - Tak zrobić ten głos jeden do jednego po prostu jak kalka jak klon to nie wyobrażałam sobie, że ktoś mógłby tak zrobić Mr Zooba jak ty. Szał naprawdę – zachwycała się Kasia Skrzynecka. Jako druga wystąpiła Gosia Andrzejewicz, która zaśpiewała "Without You" Mariah Carey, a jury nagrodziło jej występ owacją na stojąco.

Później mogliśmy usłyszeć utwór "She bangs" Ricky'ego Martina, w którego wcielił się Maurycy Popiel. - Byłeś troszkę bardziej nieśmiały niż jest w swoim klipie Ricky Martin. (…) Co nie zmienia faktu, że występ był fantastyczny - oceniła Kasia Skrzynecka. Czwartym artystą był Czadoman, który miał niezwykle trudne zadnie. Musiał wcielić się w Danutę Rinn i zaśpiewać szlagier "Gdzie ci mężczyźni". - Co za wdzięk, co za urok, co za lekkość motyla. Jesteś do zjedzenia. (…) Była wspaniała zabawa – chwaliła Małgorzata Walewska.

Po Czadomanie nadszedł czas na występ Marty Gałuszewskiej wcieliła się w Michaela Jacksona w „Earth Song”. - Ty go nie podrobiłaś dzisiaj, tylko ja widziałem momentami Michaela. Poczułaś go całą sobą i widać było, że włożyłaś w to mnóstwo pracy - komentował na gorąco Adam Strycharczuk. Natalia Avelon zamieniła się natomiast w George’a Bakera i wykonała „Paloma Blanca”. - Jestem pod wrażeniem twojego rozwoju wokalnego. (...) I widać, że wzięłaś sobie do serca uwagi oddechowe, bo naprawdę słychać efekty* – chwaliła specjalistka.

Jako przedostatnia na scenie pojawiła się Kamila Boruta, która wcieliła się w Jennifer Lopez w hicie „Waiting For Tonight”. – Pod względem oddania tej sensualności, tego latynoskiego ognia to naprawdę zadanie wykonane wspaniale – pochwalił uczestniczkę Adam Strycharczuk. Na deser został występ Karola Dziuby, który przeistoczył się w Chrisa Martina z Coldplay i zaśpiewał „Adventure Of A Lifetime”. – Cudowny finał odcinka, cudowny – mówiła Kasia Skrzynecka. – Trudno się nie zgodzić – dodała Małgorzata Walewska.

Po głosowaniu jurorów w tabeli prowadziła Gosia, która zgromadziła 34 punkty, a za nią uplasowali się Filip Gurłacz i Karol Dziuba. Uczestnicy zgodzili się z werdyktem jury i po ich głosowaniu było już pewne, że zwyciężczynią odcinka zostaje Gosia Andrzejewicz, która czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji "Zdążyć z Pomocą" na wyposażenie do wózka inwalidzkiego fanki wokalistki – Magdy.

Za tydzień uczestnicy wcielą się w następujące postaci: Maurycy Popiel - James Hetfield z zespołu Metallica, Kamila Boruta - Krzysztof Zalewski, Czadoman - Felicjan Andrzejczak z Budki Suflera, Natalia Avelon - Marilyn Monroe, Filip Gurłacz - Justin Bieber, Marta Gałuszewska - Ania Dąbrowska i Karol Dziuba - Bonnie Tyler. Oglądajcie koniecznie!