Tydzień pełen serialowych premier. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Mamy nadzieję, że zarezerwowaliście sobie w tym tygodniu przynajmniej kilkanaście godzin na seriale, bo będzie co oglądać. Co nowego mają do zaoferowania w tym tygodniu najpopularniejsze platformy streamingowe?

Najciekawsze serialowe premiery w tym tygodniu To będzie dobry tydzień dla fanów seriali kostiumowych. Aż trzy seriale osadzone w XV-wiecznej Anglii pojawią się w najbliższy czwartek na Netfliksie. Wszystkie trzy seriale można oglądać jako jedną całość, jako że opowiadają spójną chronologicznie historię. Zdecydowanie najbardziej oczekiwanym z nich jest "Biała księżniczka", bo w tytułową rolę wciela się Jodie Comer ("Obsesja Eve", "Ostatni pojedynek"), która jeszcze wówczas nie była tak znana. Fani innych gatunków też mają na co czekać - w ofercie platformy Netflix znajdzie się nietypowy młodzieżowy serial z pogranicza komedii i science-fiction ("Ostatni autobus"). Również platforma HBO Max będzie miała sporo ekscytujących nowości do zaoferowania, a wśród nich pierwszy polski serial produkcji Max Original! Mowa o serialu kryminalnym "Odwilż" w reżyserii Xawerego Żuławskiego ("Chaos", "Wojna polsko-ruska") z Katarzyną Wajdą ("Kruk") w roli głównej. Oto najciekawsze premiery w tym tygodniu. Podpowiadamy, co oglądaćZobacz więcej Tydzień rozpoczynamy serialem na HBO Max, który miał ukazać się jeszcze 18 marca. Jednak z powodu zmian w harmonogramie premier na platformie, cały sezon możemy oglądać dopiero od dzisiaj, tj. 28 marca 2022 r. "DMZ" produkcja na podstawie komiksu DC, osadzona w niedalekiej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, w których właśnie wybucha wojna domowa. Zobacz galerię https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/ Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl