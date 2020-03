"Tylko Jeden" odcinek 4. Uczestnicy gotują dla Blanki Lipińskiej. Oto przepis, który skradł jej serce! Baron będzie zazdrosny?

W 4. odcinku "Tylko Jeden" przed uczestnikami został postawiony challenge kulinarny. Blanka Lipińska nie tylko wspierała ich w konkurencji, ale na koniec oceniła też przyrządzone przez nich dania.

W czwartym odcinku "Tylko Jeden" Blanka Lipińska zorganizowała specjalistom od MMA wyzwanie spoza ich świata. W zaledwie godzinę muszą przyrządzić posiłek wymagającej autorce vloga "Gotowanie dla idiotów", mając do dyspozycji wyłącznie zawartość spiżarni Domu Fightera.

Apetyczne zapachy nie w smak były będącym na ścisłej diecie uczestnikom piątkowej walki – Piotrkowi Walawskiemu i Bartkowi Gładkowiczowi. W swoim żywiole znalazł się szef kuchni jednej z warszawskich restauracji – Karol Wesling. Jego stek z tuńczyka na salsie z mango odebrał mowę pisarce, która z pełnymi ustami wycedziła tylko: "Nie mieli z Tobą szans, ale godnie walczyli,... za***ta jest ta salsa"!

Wygląda na to, że to danie skradło serce Blanki! Czy jej obecny partner, Aleksander Milwiw-Baron - znany z Afromental, "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" - powinien uczyć się od uczestników "Tylko Jeden"? Mamy podpowiedź, jak powtórzyć sukces Karola!

Stek z tuńczyka Karola Weslinga - przepis

Stek z tuńczyka Tom Yum na salsie krewetkowej chilli mango z trawą cytrynową i kolendrą

SKŁADNIKI:

– Stek z tuńczyka ok. 120gr (ok.1,5 cm grubości) – Krewetki oczyszczone, sparzone ok.3-4 szt (6-8cm długości) – Dojrzałe świeże mango (2 plastry ok. 0,5cm grubości) – Papryczka chilli (2,3 cienkie plasterki) – Świeża kolendra – Mała Czerwona cebula (Połówka) – Ząbek czosnku – Limonka – Mleczko kokosowe (2 łyżki) – Trawa cytrynowa (ok.3cm cienkiego szczytu) – Imbir (pół łyżeczki) – Pasta Tom Yum (opcjonalnie) – sól, pieprz czarny

PRZYGOTOWANIE:

Stek z tuńczyka umyć, odstawić na papier, następnie delikatnie natrzeć stek cieńką warstwą pasty Tom Yum, szczyptą soli i kilkoma kroplami soku z limonki. Ułożyć na talerzu przykryć folią spożywczą i odstawić do lodówki na 1 godz. ( Wersja z pastą, jest wersją opcjonalną, którą wykorzystałem z danych mi produktów w trakcie programu, spokojnie wystarczy tylko sól i świeży pieprz z młynka ponieważ nie pasta a nasza krewetkowa salsa pod świeżą rybą odbgrywa tu kluczową rolę :) )

SALSA:

W drobną kostkę (3-5mm) pokroić ugotowane dobrze schłodzone krewetki oraz 1 plaster mango. Cebulkę, czosnek, trawe cytrynową i imbir drobno posiekać. Każdy produkt odseparowany od siebie odstawić w osobnych naczyniach, ew. na desce z odstępem :)

W małym rondelku rozgrzewamy łyżeczkę oliwy z oliwek. W pierwszej kolejności szklimy cebulkę z czosnkiem na średnim ogniu, następnie dodajem trawę cytrynową i imbir, po kilku sekundach co i rusz mieszając dorzucamy krewetki i sok z ćwiartki/połówki limonki. Smażymy ok.30 sek. po czym dodajemy dwie łyżki mleczka kokosowego, posiekane chilli i mango. Smażymy krótko często mieszając, na większym ogniu, mniej więcej pół minuty aż do momentu redukcji, połączenia się masy poprzez złapanie kleju od mango i mleka.

Doprawiamy do smaku solą, świeżym mielonym czarnym pieprzem i ew. sokiem z limonki, dodajemy garść posiekanej świeżej kolendry i GOTOWE!!! :D

Stek na dobrze rozgrzanej grillowej patelni smażymy ok. 1,5 min z każdej storny. Odstawiamy na moment, na papier. Plaster mango kroimy w piórko ( na 2-3 części) i również grillujemy po kilka sekund z każdej strony.

PROPOZYCJA PODANIA:

Na centrum talerza wykładamy grillowane mango, za pomocą dwóch łyżek formujemy knela z salsy i na to kładziemy pod kątem gotowy stek. Ozdabiamy go gałązką trawy cytrynowej, ćwiartką limonki, chilli i listkiem świeżej kolendry. Można również lekko skropić talerz tłuszczem z pasty Tom Yum.