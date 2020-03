UWAGA! TVN "Kulisy sławy". Martyna Wojciechowska szczerze o związku z Przemkiem Kossakowskim. Dokąd chodzą na randki?

W programie "Kulisy sławy" UWAGA! TVN Martyna Wojciechowska szczerze opowiedziała o związku z Przemkiem Kossakowskim. Zdradziła także, dokąd Przemek zabrał ją na jedną z randek i dlaczego dzięki temu nie przepadł w jej oczach.

Martyna Wojciechowska szczerze o związku z Przemkiem Kossakowskim

W "Kulisach sławy" UWAGI! TVN pojawiła się Martyna Wojciechowska - znana podróżniczka, autorka programu "Kobieta na krańcu świata". Po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o swoim związku z dziennikarzem i podróżnikiem Przemkiem Kossakowskim.

- Robił tematy, które mnie interesowały. Niektórych mu nawet zazdrościłam, że chciałabym tam pojechać. Nie ukrywam, że mnie interesował – wspomina Martyna. - Miks męskiej siły i wrażliwości, to był ten miks, który był mi potrzebny – przyznaje.

Para jest razem od ponad dwóch lat, jednak dopiero teraz opowiedzieli o początkach swojego związku. Na jedną z randek Przemek zaprosił Martynę do skromnej chaty na Podlasiu. - Jakby wziął mnie na randkę do jakiegoś eleganckiego hotelu albo restauracji, to by przepadł – śmieje się dziś Martyna. - Mamy bardzo dużo autonomii w tym związku. Dużo swoich rzeczy i nie wtrącamy się sobie wzajemnie, myślę, że też to wyważenie właściwych proporcji, dzięki temu jesteśmy szczęśliwi - mówi Kossakowski.

Źródło: UWAGA! TVN/x-news