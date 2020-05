"W domu". Hiszpański serial o pandemii koronawirusa już w czerwcu na HBO GO!

"W domu" ("En Casa") to nowa hiszpańska produkcja HBO Europe. Serial to autorskie spojrzenie pięciu reżyserów na ludzką codzienność w czasach pandemii koronawirusa. Premiera "W domu" odbędzie się na HBO GO już w czerwcu. Sprawdź szczegóły!

"W domu" ("En Casa") – premiera wszystkich odcinków 6 czerwca na HBO GO! Wiosna 2020, Hiszpania. Pięciu reżyserów, pięć historii nakręconych za pomocą telefonów komórkowych. Zamknięci w domu twórcy stawiają sobie pytanie o to kim tak naprawdę jesteśmy. Za pomocą różnych gatunków filmowych (komedii romantycznej, dramatu czy filmu fantasy) produkcja prezentuje różne podejście do rzeczywistości pięciu twórców. Podstawą jest niecodzienny kontekst, jakim stała się pandemia koronawirusa i zarządzony w związku z nią lockdown. Co jeśli chłopak rzucił cię rano w dniu, gdy ogłoszono ograniczenia? Czy zamknięcie w domu może okazać się brutalnie uwalniającym doświadczeniem? Co jeśli kwarantanna uświadamia, że partner czy partnerka jest zupełnie inną osobą, niż nam się na początku wydawało? Czy w czasach pandemii można podróżować bez wychodzenia z pokoju? Jak wyglądałoby mieszkanie w komunie z siedmiorgiem przyjaciół? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują swoje miejsce w poszczególnych odcinkach "W domu". Serial "W domu" składa się z 5 odcinków, które nakręciliL Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet oraz Elena Martín.