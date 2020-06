"Warsaw Shore". Wiktoria Sypucińska pokazuje ogromny biust na Instagramie! Zdjęcie w skąpej bieliźnie podzieliło fanów!

Wiktoria Sypucińska nigdy nie wstydziła się swojego ciała. Już w programie "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" z dumą eksponowała swoje wdzięki, jednak od pewnego czasu jeszcze mocniejsze materiały zamieszcza w swoich mediach społecznościowych.

Najnowsze zdjęcie Wiktorii z "Warsaw Shore" mocno podzieliło fanów celebrytki. Sypucińska na foto pozuje bowiem w bardzo skąpej bieliźnie, która odkrywa jej prawie cały ogromny biust! Celebrytka zdjęcie opatrzyła opisem:

Kiedy Kobieta trafia na odpowiedniego Mężczyznę, wtedy wychodzi z niej cała potęga, zmysłowość i siła... 🖤 Czuję, że właśnie jest tak jak powinno być już zawsze 🙏🏻 The others can just dream about it... 🍑