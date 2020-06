"Wiedźmin". Wiadomo, kiedy zostaną wznowione prace na planie 2. sezonu! Premiera na Netflix coraz bliżej?

Wygląda na to, że sytuacja w przemyśle filmowo-serialowym powoli wraca do normy. Wiadomo już, kiedy zostaną wznowione prace na planie 2. sezonu "Wiedźmina". Czy to oznacza, że premiera na Netflix jest coraz bliżej?

"Wiedźmin" - ekipa wraca na plan 2. sezonu Pandemia koronawirusa wstrzymała prace na planach filmów i seriali nie tylko w Polsce. Także ekipa "Wiedźmina" musiała iść na przymusowy urlop. Powoli wszystko wraca jednak do normy i już wiadomo, kiedy prace nad 2. sezonem serialu na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego zostaną wznowione. Kolejni aktorzy dołączają do obsady. Jak podaje "The Guardian", wiele brytyjskich produkcji, takich jak m.in. "Batman" z Robertem Pattisonem w roli głównej, 3. część "Fantastycznych zwierząt", "Jurassic World 3" czy właśnie 2. sezon "Wiedźmina", ma już pozwolenie na wznowienie prac. Wskazuje się, że nowe odcinki historii Gerlata z Rivii będą kręcone na przełomie lipca i sierpnia, czyli wtedy, kiedy zgodnie z pierwotnym planem zdjęcia miały się zakończyć. Opóźnienie prac na planie niewątpliwie wpłynie na datę premiery 2. sezonu "Wiedźmina". Niedawno Platige Image zapowiedziało, że na lato 2021 roku zaplanowany jest koniec prac postprodukcyjnych. Najprawdopodobniej oznacza to, że nowe odcinki "Wiedźmina" na Netflix pojawią się nie wcześniej niż w lipcu/sierpniu 2021 roku.