"Wiking - Upadek narkotykowego króla". Nordyckie "Narcos" wkrótce w Polsce. O czym jest nowy serial Viaplay?

Zdobywca nagrody Cavlinga - dziennikarz Jeppe Facius przez ponad 15 lat prowadził śledztwo w sprawie Clausa Malmqvista, jednocześnie próbując nakłonić go do wyjawienia prawdy. Claus po raz pierwszy zgadza się na serię wywiadów, podczas których Jeppe uzyskuje odpowiedzi na wcześniej zbywane ciszą pytania. Tym samym dziennikarz uchyla rąbka tajemnicy na temat konsekwencji czynów Malmqvista i trafia na trop czegoś większego, niż kolejna gangsterska biografia. Jednak prawda jest ujawniana stopniowo i manipulowana przez narkotykowego barona oraz jego wspólników. Autorytety również działają w szarej strefie, a mordercy wychodzą na wolność.

Jeppe Facius: -Od 16 lat próbowałem ustalić, jak wielkim przemytnikiem tak naprawdę był Claus Malmqvist. W końcu mam możliwość uporządkowania tej historii i dokładnego zbadania wszystkich poszlak, wydarzeń i ich konsekwencji. Mogę jedynie dodać, że rzeczywistość przechodzi moje najśmielsze oczekiwania.

Akcja czteroodcinkowej serii rozciąga się od terenów Brazylii i Maroka, przez Amsterdam, Malagę i Barcelonę, aż po Kopenhagę i Oslo. Obok Malmqvisa – wielkiego bossa narkotykowego, który walczy z błędami przeszłości o nowe życie w Duńskim miasteczku Hvidovre jako ojciec rodziny, w tym serialu zobaczymy amerykańską mafię, brazylijskie gangi, marokańskie klany, chińskie triady, a z drugiej strony policję, Interpol i DEA (Drug Enforcement Administration).

"Wiking – Upadek narkotykowego króla" to produkcja na pograniczu dokumentu i dramatu. Fragmenty historii są odtwarzane przez aktorów na podstawie prawdziwych świadectw, dowodów, transkrypcji i kluczowych źródeł. W postać młodego Clausa Malmqvisa wciela się 27-letni duński gwiazdor Alex Høgh Andersen.

Alex Høgh Andersen:

Ten projekt był dla mnie wyjątkowy, ponieważ jego format różni się od wszystkich projektów, w których do tej pory brałem udział i od wszystkiego, co wcześniej miałem okazję widzieć. Możliwość zobaczenia prawdziwego Clausa opowiadającego synowi, dlaczego nie był dla niego najlepszym ojcem - sceny nakręconej w taki sposób, że rzeczywistość wygląda jak fikcja, dzięki czemu to jest tak autentyczne - to rzadko spotykany zabieg w świecie filmu. Ta produkcja bardzo rozbudziła mój ‘gen kinomana’. Myślę, że seriale utrzymujące równowagę między dokumentem a fabułą zawsze były niezwykle ekscytujące, dlatego po prostu czułem, że muszę wziąć udział w tym projekcie. Poza tym, to bardzo ciekawe doświadczenie aktorskie - grać żyjącego człowieka - a tym bardziej, gdy chodzi o osobę i historię życia taką, jak w przypadku Clausa Malmqvista. Po prostu tak czuję