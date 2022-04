Wiktory 2021. Poważna wpadka podczas gali. "Wykluczenie ma wiele twarzy, jedną z nich widzicie państwo teraz"

Za nami 31. gala wręczenia Wiktorów, nagród przyznawanych przez Akademii Telewizyjnej od 1985 r. Po przerwie od 2015 r., w 2022 r. wydarzenie zostało ponownie zorganizowane. Nie obyło się jednak bez kontrowersji wokół całej gali - część nominowanych i zaproszonych zbojkotowała wydarzenie.

Dowiedz się więcej o gali Wiktory 2021 - pełna lista laureatów

Wiktory wróciły po 7 latach przerwy! Kto został laureatem 31. gali Wiktorów?Zobacz więcej

Poważna wpadka organizatorów Wiktorów

Podczas wydarzenia również nie obyło się bez kontrowersji. Marcin Dorociński został laureatem w kategorii Aktor roku, ale był jednym z nieobecnych na wydarzeniu. Nagrodę w jego imieniu miała odebrać jego przyjaciółka z Fundacji Integracja, poruszająca się na specjalnym wózku inwalidzkim Bogumiła Siedlecka-Goślicka.

Kobieta od dziecka choruje na wrodzoną łamliwość kości - ma metr wzrostu i nigdy nie stanęła na własnych nogach. Porusza się na specjalnie przystosowanym dla niej wózku inwalidzkim. Nie załamała się przeciwnościami losu, tylko postanowiła na przekór im spełniać w życiu swoje marzenia i realizować pasje. Prowadzi vloga, funkcjonując w sieci pod pseudonimem Anioł na resorach.

Poruszające przemówienie Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej

Niestety, podczas wydarzenia wyszło na jaw, że organizatorzy gali Wiktorów 2021 nie wzięli pod uwagę tego, że na scenie może pojawić się osoba niepełnosprawna fizycznie, np. poruszająca się na wózku Bogumiła Siedlecka-Goślicka. Przeszkodą były schody, przez które vlogerka była zmuszona odebrać statuetkę dla przyjaciela... spod sceny.

Chciałabym zaapelować do osób, które decydują w branży filmowej, by nie zamykali oczu i serc na osoby z niepełnosprawnościami. Chciałabym też zaapelować do władz państwowych i samorządowych o rozpoczęcie debaty w sprawie wykluczeń osób z niepełnosprawnościami. To wykluczenie ma wiele twarzy. Jedną z nich widzą państwo teraz. Nie odebrałam nagrody jak każdy, na scenie, bo dzielą nas schody - cytuje słowa poruszającego przemówienia Siedleckiej-Goślickiej serwis Pomponik.pl.