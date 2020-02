Wiosenna ramówka 2020. Gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" i "Królowe życia" w nowym spocie TTV. Co działo się za kulisami?

Wiosenna ramówka 2020 tuż-tuż. W telewizji TTV można już oglądać nowy spot wizerunkowy, w którym występują wszystkie gwiazdy stacji. Co działo się za kulisami podczas kręcenia klipu?

Wiosenna ramówka 2020 - spot TTV

Stacja TTV już wypuściła swój spot wizerunkowy z okazji wiosennej ramówki 2020. W klipie występują wszystkie gwiazdy stacji. Możemy w nim zobaczyć Krzysztofa Radzikowskiego, Jacka Szawiołę, Patrycję Szreder, Mateusza Big Boya Borkowskiego i Kasię Gąsienicę z "Gogglebox. Przed telewizorem", Dagmarę Kaźmierską, Lalunę Unique i Izę Macudzińską z "Królowych życia", Przemka Kossakowskiego z bohaterami "Down the road. Zespól w trasie", a także Krzysztofa Ufnala i Jana Pirowskiego, którzy wiosną poprowadzą "Kto to kupi"

Gwiazdy spotu TTV chętnie dzieliły się kulisami jego powstawania w mediach społecznościowych. Prz okazji nagrywania wideo odbyła się także sesja do kolejnego sezonu "Gogglebox. Przed telewizorem". W naszej galerii możecie zobaczyć, co działo się na planie wiosennego spotu TTV.

