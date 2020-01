WOŚP 2020. Gwiazdy wspierają Jurka Owsiaka. Co przekazały na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Już dziś 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jak co roku, gwiazdy postanowiły wesprzeć szlachetną akcję i przekazały na licytacje WOŚP różne przedmioty czy udział w wydarzeniach. Co można wylicytować w tym roku? Sprawdźcie koniecznie!

Dziś, w niedzielę, 12 stycznia, odbywa się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze zbierane są na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Jak co roku, akcję można wesprzeć nie tylko dzięki wpłatom czy wrzucaniu pieniędzy do puszek, ale również poprzez licytacje! Gwiazdy oczywiście nie zawiodły i przekazały na nie różnorodne przedmioty, ale nie tylko! W tym roku można wylicytować m. in. replikę Noblowskiego Medalu, dzień na planie filmu czy serialu, spotkanie gwiazdami, a nawet wizytę w ich mieszkaniu!

W naszej galerii możecie zobaczyć, co gwiazdy przekazały na licytację na rzecz WOŚP! Co można wylicytować w tym roku dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Źródło: MMOnline/x-news