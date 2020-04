"Wszystko będzie dobrze". Wielkanocny koncert w Polsacie. Wystąpią m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Paweł Domagała i Michał Szpak

"Wszystko będzie dobre" to wielkanocny koncert, na którym największe gwiazdy muzyki zaproszą widzów Telewizji Polsat do swoich domów, z których zaśpiewają wielkie polskie przeboje. Niech muzyka zagra w naszych domach i sercach!

Edyta, Paweł i Łukasz Golcowie spod samiuśkich Tater, Michał Szpak, Igor Herbut, Paweł Domagała, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem Szatanem, grupa Enej, Pectus, Adam Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy i Sebastian Riedel zaproszą widzów Telewizji Polsat do swoich domów, z których zaśpiewają wielkie polskie przeboje. Niech muzyka zagra w naszych domach i sercach!

Nadchodzące Święta Wielkiej Nocy będą zupełnie inne niż zwykle. Nie spotkamy się przy wielkanocnym stole z naszymi Najbliższymi, z Rodzicami, Dziadkami, Wnukami, nie spędzimy beztroskich chwil z Przyjaciółmi. Ale mimo wszystko może być pięknie, bo ten czas jest czasem nadziei, której teraz potrzebujemy najbardziej. W tych trudnych dla nas wszystkich dniach tę nadzieję chcą nam dać polscy Artyści, dzieląc się tym, co kochają najbardziej - swoim sercem i muzyką.

To koncert niezwykły, choćby dlatego, że Artyści będą śpiewali dla nas ze swoich domów, mieszkań, tarasów i ogrodów. Z różnych zakątków Polski. Usłyszymy utwory, które zna i kocha niejedno pokolenie. Między innymi „Dziwny jest ten świat”, „Krakowski spleen”, „Czasami”, „Trudno nie wierzyć w nic” czy "Wszystko będzie dobrze", piosenkę nagraną przez polskich Artystów, z pozytywnym przesłaniem do nas wszystkich, że „wszystko jeszcze będzie dobrze i się skończy podły czas, a niepoprawni optymiści świat nakręcą jeszcze raz”. Dzięki muzyce, która popłynie prosto z serc naszych artystów do naszych domów, poczujemy, że choć osobno, czasem daleko od siebie, to i tak możemy byż razem w te święta. Czas, który napawa nas lękiem, na pewno minie, a my znów będziemy mogli cieszyć się wolnością i sobą nawzajem. Bo wszystko będzie dobrze. Koncert ze swojego domu poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.