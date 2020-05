"You Can Dance - Po prostu tańcz" wraca na antenę? Co się zmieni w jego formule?

W mediach właśnie pojawiła się informacja, że "You Can Dance - Po prostu tańcz" ma wrócić na antenę! Kiedy nowe odcinki i co ma się zmienić w formule programu? Sprawdź, co już wiadomo!

"You Can Dance - Po prostu tańcz" to taneczny talent show emitowany przez stację TVN w latach 2007-2012 i 2015-2016. Powstało 9 edycji, dzięki którym poznaliśmy wielu uzdolnionych tancerzy. Program był prowadzony przez Kingę Rusin, a później Patricię Kazadi. Skład jury kilka razy się zmienił, uczestników oceniali: Agustin Egurolla, Michał Piróg, Weronika Marczuk, Anna Mucha, Kinga Rusin, Ida Nowakowska i Maciej Florek. Programy rozrywkowe reaktywowane po latach. Który z tych powrotów okazał się sukcesem?Zobacz więcej Teraz okazuje się, że "You Can Dance" może wrócić na antenę po 4 latach! Jak podaje "Fakt", nowe odcinki programu mamy oglądać już jesienią, ale czeka nas sporo zmian. Tym razem uczestnikami mają być dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Na razie niewiele wiadomo, ale podobną jurorką ma zostać Weronika Marczuk. Obecnie nie możemy udzielać informacji na ten temat. Wszystko powinno się okazać w ciągu dwóch tygodni - przyznał w rozmowie z "Faktem" manager Weroniki Marczuk. Czy "You Can Dance" rzeczywiście wróci na antenę? Tego dowiemy się wkrótce!