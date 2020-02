"Zdrady" wracają do Polsatu! Damian Rabstajn jako detektyw Damian Petrov wyśledzi kolejne zdrady w związkach bohaterów!

Damian Petrov i jego ekipa znów w akcji. Co wydarzy się w jedenastym sezonie serialu "Zdrady"? Widzów czekają emocjonujące odcinki, a w nich zaskakujące odkrycia oraz miłosne dramaty.

"Zdrady" znowu w Polsacie!

Po krótkiej przerwie "Zdrady" wracają z nowymi odcinkami. Niezmiennie w rolę prywatnego detektywa Damiana Petrova wciela się Damian Rabstajn, mistrz Polski MMA zawodów amatorskich z 2008 roku. W rozwiązywaniu spraw miłosnych klientów może liczyć na pomoc sprawdzonych współpracowników. Są to psycholog Agata Adamczyk (w tej roli Agata Pisiewicz) oraz śledczy Łukasz (Patryk Zając) i Maks (Damian Wasilewski). Wspólnie spieszą na pomoc tym, którzy podejrzewają swoich życiowych partnerów o niewierność.

Katarzyna Dowbor z ekipą wyrusza na pomoc kolejnym rodzinom! Kto otrzyma szansę na nowe życie?Zobacz więcej

Bohaterem pierwszego odcinka jedenastego sezonu paradokumentu jest Jarek. Ma 27 lat, jest piekarzem i pracuje na zmiany. Rok wcześniej związał się z 25-letnią Justyną, którą poznał w pracy. Jego partnerka zostawiła go dla niego innego mężczyznę, a trzy miesiące temu para wzięła ślub. 27-latek podejrzewa żonę o zdradę z powodu dwóch, z pozoru nieznaczących incydentów. Ze swoich sercowych problemów zwierza się „przy wódce” swojemu szwagrowi, Sebastianowi. On również wątpi w wierność Justyny, więc Jarek zgłasza się do programu "Zdrady".

W trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że żona Jarka podczas jego nieobecności udostępnia ich mieszkanie na schadzki zamężnej koleżance, Marysi i jej kochankowi, Zbyszkowi. To wyjaśnienie nie wystarcza mężczyźnie i wkrótce potem poznaje całą prawdę o swojej ukochanej. Dochodzi do ostrej konfrontacji... "Zdrady" od czwartku, 5 marca o godz. 22:10 w Polsacie!

Oto pierwsza czwórka uczestników nowego muzycznego show Polsatu! Jak długo zostaną w programie? Jurorzy oceniają!Zobacz więcej

Źródło: Cover Video/x-news