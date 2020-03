"Złoto Bałtyku". Poszukiwacze bursztynu powracają z nowym sezonem! Kiedy premiera?

Ekipa "Złota Bałtyku" znów wyrusza na poszukiwania! W nowym sezonie „gorączka bursztynu” to nie tylko wielogodzinne zbieranie na plaży czy wypłukiwanie z ziemi, ale także budowa największego na świecie modelu Titanica z tego drogocennego kamienia, pokazy mody oraz… walka ze złodziejami, którzy nocą czyhają na bogate złoża bursztynu.

"Złoto Bałtyku" - drugi sezon od wtorku, 24.03.2020 o godz. 21:00 na kanale History! - sprawdź program tv

W nowym sezonie programu wrócimy do bohaterów, których życie ogarnęła „gorączka bursztynu”. Krzysiek i jego pracownicy nie zapomnieli o świetnych znaleziskach na działce pod Gdańskiem i powracają tam, by sprawdzić, czy ten kawałek ziemi ma coś jeszcze do zaoferowania. Nieoczekiwanie odnalezione przez nich złoża przyciągają amatorów cudzie własności. Szyper Benedykt wraz z załogą kutra HEL-6 nadal przeczesują sieci rybackie w poszukiwaniu bursztynów, których nieraz jest w nich więcej niż ryb.

Paweł Deląg wyreżyserował film historyczny! Kiedy i gdzie premiera?Zobacz więcej

Bohaterowie decydują się także na inne metody poszukiwania, ponieważ Bałtyk jest dla nich coraz mniej łaskawy. Tomek, który każdego roku czeka na sztorm, w tym roku potrzebuje znacznie więcej surowca, niż jest w stanie sam zebrać. Nasz bohater postawił sobie wyjątkowy cel – rozpoczął budowę największego modelu Titanica, jaki kiedykolwiek został wykonany z bursztynu i ma nadzieję trafić z nim do Księgi Rekordów Guinnessa. W nowym sezonie poznamy także Martę, która tworzy biżuterię łączącą bursztyn z drewnem. Jubilerka Dorota, która od ponad dwóch dekad tworzy biżuterię z bursztynu otrzymuje wymagające zlecenie – ma stworzyć łańcuch prezydencki dla prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz.

Nasi widzowie pokochali bohaterów "Złota Bałtyku" – z uwagą śledzili ich losy ale również poznawali tajniki poszukiwania bursztynu. Pierwszy sezon programu oglądał się znakomicie, stąd naturalna decyzja o kontynuacji tego formatu. W nowym sezonie „gorączka bursztynu” naszych bohaterów się nasila – będziemy świadkami budowy największego na świecie bursztynowego modelu Titanica, będziemy obserwować determinację płukaczy oraz wykorzystanie starych techniki połowu bursztynu. Nasi bohaterowie będą musieli stoczyć niejedną walkę z siłami natury, zawodnym sprzętem a także nieuczciwą konkurencją – komentuje Agnieszka Kubiak, dyrektor ds. lokalnych produkcji i kreacji w A+E Networks.

Jak żyć z "gorączką bursztynu"? Nowa seria w HISTORY!Zobacz więcej