"#ZostańWdomu". Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski ogłaszają, że będą mieli dziecko! W serialu...

Krótko po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, w sieci pojawił się mini serial "#ZostańWdomu", którego pomysłodawcą jest Kamil Kula. Aktor występuje w nim razem z żoną, Martą Żmudą Trzebiatowską. Do obsady dołączyli także Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski.

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski w serialu "#ZostańWdomu"

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski pojawili się w 11. odcinku internetowego serialu "#ZostańWdomu", którego pomysłodawcą jest Kamil Kula. Główną rolę gra w nim Marta Żmuda Trzebiatowska. Aktorka wciela się w ciężarną Agatę, którą zostawił chłopak. Okazuje się, że chłopakiem tym jest Rafał, którego gra Mikołaj Roznerski.

W serialu Rafał odzywa się do swojej byłej dziewczyny po dłuższym czasie. Nagle w kadrze pojawia się seksowna brunetka (Adriana Kalska), która przynosi Rafałowi szampana. Wtedy Agata dowiaduje się, że ojciec jej jeszcze nienarodzonego dziecka będzie miał kolejnego potomka.

Przypomnijmy, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski prywatnie także są parą. Wielu fanów, kibicujących miłości aktorów chciałoby zapewne, aby informacja dotycząca dziecka sprawdziła się w realnym życiu. Czy tak będzie? Czas pokaże!

O czym jest serial "#ZostańWdomu"?

Bohaterami "#ZostańWdomu" są Agata i Jacek, sąsiedzi z apartamentowca w Warszawie. Do tej pory, nawet nie znali swoich imion. Mijali się w windzie, na parkingu. Teraz starają się odnaleźć w nowej sytuacji – gdzie z dnia na dzień koronawirus przewrócił ich życie o 180 stopni. Mają te same obawy, co wszyscy. Stresują się brakiem pracy, kasy – przyszłością. Ich przyjaźń zaczyna się i przebiega w rytmie domowego odcięcia czyli online. Razem z Agatą i Jackiem poznajemy ich znajomych, rodzinę. Na naszych oczach początkowo obcy sobie ludzie stają się dla siebie wsparciem – bo razem zawsze raźniej. Pokazujemy, że nie musimy być sami – ekrany tabletów, laptopów, komórek są naszym oknem na innych i na świat.

