"#ZostańWdomu". Marta Żmuda Trzebiatowska skomentowała "dochodzenie do formy po ciąży". Jaki ma do tego stosunek?

Marta Żmuda Trzebiatowska opowiedziała w "Dzień Dobry TVN" o byciu mamą i o tym, jakie ma teraz plany zawodowe. Po jej występie w telewizji pojawiły się komentarze na temat jej figury po ciąży. Aktorka postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Marta Żmuda Trzebiatowska w TV pierwszy raz po urodzeniu 2. dziecka

Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z Katarzyną Olubińską z "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o tym, jak czuje się po urodzeniu drugiego dziecka. Przyznała, że macierzyństwo jest bardziej stresujące przy pierwszy dziecku. - Teraz jest więcej luzu we mnie. Na pewno popełniam mnóstwo błędów, ale daje sobie też na to przyzwolenie - wyznała. Aktorka opowiedziała też o serialu internetowym "#ZostańWdomu", który powstał w czasie "narodowej kwarantanny". Jego pomysłodawcą jest mąż Marty, Kamil Kula.

Aktorka wypowiedziała się także na temat swojego powrotu do życia zawodowego. Stwierdziła, że najpewniej nastąpi to dopiero za rok, jednak nic nie jest jeszcze pewne. - Ja trochę nie jestem ufna i nie wiem, czy jesteśmy po tym szczycie zachorowań, czy w trakcie - zauważyła. Teraz skupia się na opiece nad dzieckiem, co podkreśliła także po emisji wywiadu w telewizji, kiedy to w sieci pojawiły się nagłówki dotyczące "powrotu do formy po ciąży". Żmuda Trzebiatowska opublikowała post, którym jednoznacznie dała do zrozumienia, że nie chce brać udział w "wyścigu" świeżo upieczonych mam.

"Żmuda Trzebiatowska pokazała figurę" takie coś dziś znalazłam. 🙈 Serio?! Nie, nie i jeszcze raz nie dla takich nagłówków. Komu to ma służyć? Na pewno nie kobietom, bo stawia nas to w słabym świetle, jakbyśmy brały udział w jakimś wyścigu „która szybciej wróci do formy po ciąży”; w wyścigu, w którym nie chcemy uczestniczyć. Dla mnie nie jest najważniejsze w jaki rozmiar się mieszczę, nie zajmuje to teraz zbytnio mojej głowy, teraz liczy się zupełnie co innego, a właściwie ktoś inny. 😉

Aktorka zapewniła jednocześnie, że niebawem wróci do aktywności fizycznej, której już teraz jej brakuje. "Ale wierzcie mi, że nie spędza mi snu z powiek fakt, że nie mieszczę się w rozmiar XS i pragnę zaapelować do wszystkich kobiet, a zwłaszcza mam, aby nie przejmowały się tym „powrotem do formy” tak bardzo. Każda kobieta jest inna, ma inny organizm, każda inaczej przeżywa też te dodatkowe kilogramy, więc z takich tytułów jak wyżej, więcej szkody niż pożytku... a właściwie pożytek żaden" - skwitowała.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news