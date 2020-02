"Kosmiczny wykop". Robert Lewandowski bohaterem serialu animowango TVN! Premiera w 2020 roku!

Robert Lewandowski bohaterem serialu animowanego "Kosmiczny wykop"! Pracuje nad nim TVN, a zobaczyć go będzie można nie tylko na głównej antenie, ale też w TVN7 i serwisie player.pl.

Robert Lewandowski w serialu!

TVN, Robert Lewandowski i Studio Orange Animation pracują nad serialem animowanym, w którym głównym bohaterem będzie najlepszy obecnie polski piłkarz - Robert Lewandowski. "Kosmiczny wykop" ma być połączeniem science fiction ze sportem i przedstawiać będzie kulisy piłki nożnej, ale przede wszystkim ma opowiadać o uniwersalnych wartościach, takich jak: przyjaźń, lojalność, tolerancja, empatia.

Animacja zabierze widzów do Galaktycznej Ligi, na mistrzostwa w piłce nożnej nie z tego świata. Na planetę Spaceball – kosmiczną mekkę futbolu – trafia pewnego dnia Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na Ziemi. Gwiazda sportu otrzyma specjalne zadanie do wykonania – musi poprowadzić do zwycięstwa drużynę złożoną z bardzo nietypowych zawodników. Sam piłkarz mówi o tym projekcie tak:

To dla mnie miłe wyróżnienie, że mogę użyczyć swój wizerunek do animacji dla dzieci, której głównym przekazem mają być ważne wartości, takie jak: przyjaźń, szacunek czy empatia. Sam jestem ojcem i widzę, jak mało powstaje teraz kreskówek z ciepłym i pozytywnym przekazem, dlatego tym bardziej cieszę się, że w taki sposób mogę uczestniczyć w tak fajnym projekcie.

Serial animowany to efekt pracy TVN oraz Studio Orange Animation przy wykorzystaniu animowanego wizerunku Roberta Lewandowskiego. Za reżyserię i scenariusz projektu odpowiada Bartosz Kędzierski, który wraz z producentem Pawłem Pewnym odpowiadają za sukces "Włatców Móch". Tym razem ich ekipa stworzyła opowieść dla widza w każdym wieku, a zwłaszcza tego najmłodszego w wieku od 6 do 12 lat. Za rysunki odpowiada David Szatarski. Pierwszy sezon, składający się z 26 krótkometrażowych odcinków „Kosmicznego wykopu”, już we wrześniu na antenie TVN i Siódemki oraz w ofercie Playera!

Źródło: Press Focus/x-news