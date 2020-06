Program telewizyjny na piątek,19.06.2020. Co obejrzeć 19 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami piątek, 19 czerwca 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w telewizji? Przed wami maraton doskonałych filmów! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na piątek, 19.06.2020.

Program tv na piątek, 19 czerwca 2020 r.:

Międzynarodowa organizacja przestępcza pragnie przejąć ściśle tajne, służące do szyfrowania wiadomości radzieckie urządzenie o nazwie "Lektor". Kierownictwo postanawia jednocześnie zabić agenta 007 Jamesa Bonda. Pracownica ambasady radzieckiej w Stambule oferuje wywiadowi brytyjskiemu przekazanie "Lektora", ale pod warunkiem, że Bond przyjedzie po maszynę osobiście. Agent, przeczuwając pułapkę, wyrusza do Turcji.

"Pozdrowienia z Moskwy" - TVP Kultura, godz. 20:00

W centrum jednego z wielkich miast wśród biurowców stoi domek otoczony ogródkiem. Jego mieszkańcy, Maniek i Gienia Koselowie, nie marzą o przeprowadzce do nowoczesnych apartamentowców. Mańkowi sen z powiek spędza los dwójki dorosłych dzieci - Zosi i Janka. Żadne z nich nie wstąpiło jeszcze w związek małżeński. Słynący z licznych romansów Janek jest wziętym ginekologiem, a inteligentna, ale raczej zasadnicza Zosia pracuje jako specjalistka od public relations. Kosela stawia więc sobie za punkt honoru doprowadzenie dzieci do ołtarza.

"Zróbmy sobie wnuka" - Polsat, godz. 20:05

Stu Shepard jest aroganckim specjalistą od spraw reklamy, który odnosi sukcesy, manipulując ludźmi. Jego życie zmienia się, gdy odbiera on telefon w budce na jednej z nowojorskich ulic. Tajemniczy rozmówca grozi, że jeśli Stu się rozłączy, zginie. Na poparcie swych słów snajper zabija stojącego obok mężczyznę. Policja otacza budkę telefoniczną, sądząc, że to Stu jest mordercą. Kapitan Ramey usiłuje przekonać mężczyznę, aby się poddał. Tymczasem rozmówca żąda od Stu, aby wyznał publicznie prawdę o niewierności wobec żony.

"Telefon" - TVP2, godz. 20:05

Podczas wojny między ludźmi a zastępami czarownic męstwo i poświęcenie łowców czarownic sprawiają, że udaje się uchronić świat przed zagładą. Jeden z nich, Kaulder, zabija królową, która rzuca na niego klątwę nieśmiertelności. Od tej chwili mężczyzna nieustannie podróżuje, poszukując renegatów, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów do świata ludzi. Jego sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz czarownica Chloe. Wkrótce okazuje się, że światu grozi powrót królowej, którą zbuntowany łowca pragnie wskrzesić.

"Łowca czarownic" - TVN, godz. 20:05

Grace tuż po ślubie zostaje zmuszona do makabrycznej zabawy w (po)chowanego w ogromnej rezydencji. Zdeprawowani bogacze wymagają, by każdy, kto chce należeć do ich rodziny, dopełnił rytuału i wziął udział w szczególnej grze.

"Zabawa w pochowanego" - CANAL+, godz. 21:00

Lata 60. XX wieku. Ben Aronoff postanawia porzucić pracę w firmie budowlanej i przeprowadzić się z rodziną do Miami. Mężczyzna chce otworzyć firmę produkującą łodzie motorowe. Powoli zdobywa pozycję w środowisku miłośników sportów motorowodnych. Nawiązuje kontakty biznesowe z The Beatles i George'em Bushem, a także z gangsterami, którzy wykorzystują szybkie łodzie do przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych.

"Szybki jak śmierć" - TVP1, godz. 21:45

W afrykańskim buszu znajduje się mityczna puszka Pandory, skrywająca siły, które mogą zagrażać ludzkości. Sławna Lara Croft - Tomb Raider, musi odnaleźć niebezpieczne naczynie, zanim trafi ono do rąk dr. Jonathana Reissa, laureata Nagrody Nobla prowadzącego badania nad bronią biologiczną. Naukowiec chce wykorzystać moc tkwiącą w puszce do produkcji śmiercionośnych środków rażenia. Znaleziona przez Larę mapa, pozwalająca na dotarcie do legendarnego przedmiotu, zostaje przejęta przez szefa chińskiej mafii i trafia do rąk Reissa.

"Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia" - Polsat, godz. 21:55

Anna, jej mąż George i dziesięcioletni syn Georgie udają się na krótki urlop do domu nad jeziorem. Niespodziewanie pojawia się tam Peter, młody, z pozoru sympatyczny człowiek. Jest uprzejmy, w jego zachowaniu nie ma niczego niepokojącego. Niebawem Peter i jego towarzysz Paul odkrywają swoje zamiary. Przybysze okazują się psychopatami, którzy terroryzują rodzinę, znęcają się psychicznie i fizycznie nad ofiarami.

"Funny Games" - TVP1, godz. 23:35

Policja dostaje cynk i przejmuje transport kokainy należącej do Savastano. Pietro zaczyna szukać w swoich szeregach zdrajcy. Podejrzenia padają na Bollettę.

"Gomorra" odcinek 2 - TVP Kultura, godz. 23:40

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 19.06.2020 >>