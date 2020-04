Program TV na Wielki Piątek, 10.04.2020. Co obejrzeć w piątek, 10 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w TV w Wielki Piątek, 10.04.2020? W programie telewizyjnym na Wielki Piątek, m.in. "Pasja", "Titanic", "Wiek Adeline", "Truman Show" i transmija Drogi Krzyżowej z Watykanu. Sprawdź program TV na Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 roku!

Program tv na Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r.:

Córka Simby, niesforna Kiara, szuka przygód, uciekając przed czujnym wzrokiem ojca oraz jego wiernych przyjaciół, Timona i Pumby. Pewnego dnia spotka Kovu, lwiątko, które mściwa lwica Zira wychowuje w nienawiści do Simby, a także przygotowuje do objęcia przywództwa nad stadem Skazy. Mimo konfliktów dzielących oba stada Kiara i Kovu zakochują się w sobie. Odkrywają, że ich przeznaczeniem jest zjednoczenie zwaśnionych grup i zaprowadzenie pokoju w lwim królestwie.

"Król lew: Czas Simby" - Polsat Film, godz. 12:25

Kiedy katastrofalne w skutkach zmiany klimatu zaczynają zagrażać istnieniu Ziemi, rządy wszystkich państw jednoczą siły i tworzą program o kryptonimie "Dutch Boy Program". Po dwóch latach niezakłóconego działania system ochronnych satelitów zaczyna szwankować. Zadanie usunięcia awarii zostaje powierzone dwóm braciom, którzy od dawna nie utrzymują ze sobą kontaktu. Muszą zdążyć rozwiązać problem, zanim olbrzymich rozmiarów geoburza pochłonie całą planetę.

"Geosztorm" - TVN, godz. 20:00

17-letnia Rose i jej narzeczony Caledon Hockley podróżują luksusowym transatlantykiem do USA. Dziewczyna, znudzona towarzystwem ludzi z wyższych sfer, załamana wizją małżeństwa z rozsądku, nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Od wykonania ostatecznego kroku odwodzi ją podróżujący trzecią klasą Jack Dawson, utalentowany obieżyświat. Jack odbiera podziękowania za odwagę, a Caledon ofiarowuje narzeczonej najdroższy diament świata, "Serce Oceanu". Pomiędzy Rose a Jackiem rodzi się miłość, której kres kładzie katastrofa statku.

"Titanic" - Polsat, godz. 20:00

12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. Narrację przeplatają sceny retrospektywne z młodości Chrystusa. Początek ery nowożytnej. Jezus modli się w Ogrodzie Getsemani. Razem z nim są uczniowie. To okazja dla Judasza z Kariotu, by wydać nauczyciela żydowskim duchownym, którym nie na rękę są jego nauki. Arcykapłani domagają się od namiestnika cesarza najwyższego wymiaru kary dla pojmanego przestępcy - Jezus ma ponieść śmierć przez ukrzyżowanie. Piłat pozostawia decyzję Hebrajczykom: czy dać wolność Jezusowi, czy mordercy Barabaszowi.

"Pasja" - TV Puls, godz. 20:00

Urodzona na początku XX w. Adaline ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline musi ukrywać sekret przed ludźmi, ale także przed władzami, które chcą poddać ją eksperymentom. Nieustannie podróżuje i zmienia tożsamość. Traci kontakt z najbliższymi, którzy się starzeją. Jej samotna, pełna dramatycznych wydarzeń podróż przez życie trwa niemal cały XX w. W końcu Adaline znajduje mężczyznę, dla którego chce wyrzec się nieśmiertelności.

"Wiek Adeline" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Truman Burbank, agent ubezpieczeniowy, mieszka wraz z żoną na wyspie Seaheaven. Któregoś dnia dowiaduje się, że od urodzenia jest bohaterem transmitowanego przez całą dobę widowiska telewizyjnego. Rzeczywistość, w której żyje Truman, jest mistyfikacją, wszystkie jego poczynania śledzą ukryte kamery. Urocze Seaheaven jest jedynie częścią ogromnego planu filmowego, a członkowie rodziny Trumana, znajomi, ludzie, których spotyka, to aktorzy. Wstrząśnięty odkryciem Burbank podejmuje próbę ucieczki ze świata na niby.

"Truman Show" - Paramount Channel, godz. 20:00

Melanie Parker, zdolna pani architekt, samotnie wychowuje kilkuletniego Sammy'ego. Jack Taylor, dziennikarz nowojorskiej gazety, ma córeczkę Maggie, którą do tej pory zajmowała się jego była żona. Pewnego ranka mama dziewczynki oddaje ją pod opiekę ojcu. Jack dostaje telefon do Melanie, której syn chodzi z Maggie do klasy. Dzień, w którym dzieci jadą na klasową wycieczkę, rozpoczyna się niefortunnie - cała czwórka spóźnia się na statek. Zajęci zawodowymi problemami Jack i Melanie muszą zaopiekować się dwójką pociech.

"Szczęśliwy dzień" - Stopklatka, godz. 20:00

Marzący o dzikim życiu w dżungli Franek - młody lew - mieszka w nowojorskim ZOO razem ze swoim tatą Sebastianem. Pewnego razu po sprzeczce z ojcem Franek chowa się w jednym z kontenerów, które mają być wysłane do Afryki. Gdy decyduje się opuścić kryjówkę, jest już za późno. Zamknięty kontener trafia na statek i odpływa na Czarny Ląd. Sebastian wyrusza synowi na ratunek wraz z grupą oddanych przyjaciół: wiewiórką Benkiem, misiem koalą Bazylem, żyrafą Bożenką i wężem Ksysiem. Rozpoczyna się wielka wyprawa pełna przygód.

"Dżungla" - TV4, godz. 20:05

Po śmierci matki 10-letni Mark Evans zostaje oddany pod opiekę krewnych: ciotki Susan i wujka Wallace'a. Wujostwo rozumieją ból chłopca, bo sami stracili niedawno synka. Marka cieszy spotkanie z ich starszym synem, rówieśnikiem Henrym. Radość chłopca nie trwa długo. Niebawem orientuje się on, że Henry przejawia upodobanie do dręczenia słabszych. Zdaniem Marka, kuzyn zachowuje się jak wcielenie wszelkiego zła. Susan i Wallace nie zauważają w zachowaniu syna niczego niepokojącego. Gdy dochodzi do tragedii, okazuje się, jak bardzo się mylili.

"Synalek" - Ale Kino+, godz. 20:10

Mack i Nan wychowują troje dzieci. Rodzinne szczęście zostaje zburzone, gdy jedna z córek pary zostaje porwana. Śledczy rozpoczynają poszukiwania. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Missa została zamordowana. Mack popada w rozpacz, zaczyna izolować się od świata i rodziny. Kilka lat po tragedii mężczyzna otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w której rozegrał się dramat Missy. Wydaje się, że list pochodzi od samego Boga.

Chata" - TVP2, godz. 20:45

Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka zostanie odprawiona w Wielki Piątek 10 kwietnia o godz. 21.00. Nabożeństwo tradycyjnie odbędzie się w ruinach rzymskiego Koloseum, w pobliżu Watykanu. Będzie to szósta Droga Krzyżowa pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka - transmisja z Watykanu - TVP1, godz. 20:50

XII-wieczna Europa. Młody kowal Balian w tragicznych okolicznościach traci rodzinę. Rozgoryczony mężczyzna zaczyna wątpić w istnienie Boga. Wtedy pojawia się krzyżowiec Godfrey z Ibelinu, który, jak się okazuje, jest jego ojcem. Proponuje Balianowi opiekę i naukę rycerskiego rzemiosła. Wyruszają do Jerozolimy, by bronić Ziemi Świętej przed innowiercami. Dzięki mądrej polityce króla Baldwina IV i jego doradcy Tyberiasza miasto jest wolne od działań wojennych. Niestety, wkrótce fanatycznym krzyżowcom udaje się sprowokować wojnę z muzułmanami.

"Królestwo niebieskie" - Polsat Film, godz. 21:00

Obca rasa zwana Duszami najeżdża Ziemię. Przejmuje kontrolę nad ciałami i umysłami ludzi. Ci, którym udało się uniknąć zasiedlenia przez Dusze, pozostają w ukryciu. Do ciała Melanie Stryder zostaje wszczepiona Dusza o imieniu Wagabunda, która próbuje zawładnąć jej wspomnieniami i wolą. Melanie stawia opór. Z czasem udaje jej się porozumieć z zamieszkującą jej ciało istotą. Ścigana przez Tropicielkę Melanie dołącza do rebeliantów. Choć zostaje zdemaskowana, unika śmierci. Grupa próbuje znaleźć sposób, by przeżyła i Melanie, i Wagabunda.

"Intruz" - TVN, godz. 22:15

Między lutym a lipcem 1858 roku pewnej czternastolatce objawia się Matka Boska. Do Lourdes zaczynają przybywać pielgrzymi, mimo że wiele osób uważa dziewczynkę za obłąkaną. Tymczasem dochodzi do cudownych uzdrowień. Rozpoczyna się rewolucja, która burzy ustalony porządek oraz pokazuje nowe, uniwersalne przesłanie miłości i modlitwy.

"Bernadetta. Cud w Lourdes" - TVP1, godz. 22:35

Młoda mężatka Brooke musi zdążyć na pociąg z Nowego Jorku do Bostonu o 1:30. Za wszelką cenę chce być w domu, zanim wróci mąż, aby uniknąć kolejnego konfliktu. Zostaje okradziona. Nie ma pieniędzy ani telefonu. Pociąg odjeżdża. Gdy zdesperowana Brooke biega po dworcu, uliczny muzyk Nick oferuje jej pomoc. Początkowo Brooke nie jest zachwycona propozycją, ale w końcu ją przyjmuje. Para rozpoczyna wędrówkę po metropolii. Oboje nie przeczuwają, że noc odmieni ich życie.

"Zanim się rozstaniemy" - TVP2, godz. 23:00

