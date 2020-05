"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Oliwia traktuje Łukasza jak dziecko? Łukasz zabiera głos i ponownie broni żony przed hejterami!

Oliwia traktuje Łukasza jak dziecko - możemy przeczytać w komentarzach. Oliwia wejdzie mu na głowę. Co to w ogóle jest, żeby do męża mówić dziadu bądź pantofelku? - grzmią inni. Jednak część widzów kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że to, co widzą na ekranie, to jest wyłącznie mały ułamek z życia Łukasza i Oliwii.

Dziwić może oburzenie części Internautów, którzy przez montaż programu byli przekonani, że Oliwia przed kolacją u mamy Łukasza malowała się w nieskończoność, a tak naprawdę make up trwał jedynie 15 minut! Tak samo część widzów zbyt poważnie traktuje gierki słowne oraz ironiczne wypowiedzi, których Łukasza i Oliwia sobie nie szczędzą.

Teraz po raz kolejny w obronie żony stanął Łukasz, który przedstawił swój pogląd na sprawę. Uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" na swoim Instagramie napisał:

Męskość. Czym właściwie ona jest? Do myślenia daje już sam fakt, że używamy żeńskiego zaimka osobowego mówiąc męskość. Podejrzewam, że ilu ludzi na świecie, tyle będzie różnych znaczeń tego słowa. Ja chciałbym jednak powiedzieć czym dla mnie jest ta przysłowiowa męskość. Nie ukrywam, że chęć podzielenia się tymi przemyśleniami została poczęta przez złośliwe, czasami wręcz obrażające, a na pewno w żaden sposób nie opierające się na konstruktywnej krytyce komentarze. Męskość dla mnie to sprawienie, aby moja kobieta chodziła jak najczęściej uśmiechnięta. Męskość dla mnie to przyniesienie śniadania do łóżka bądź zrobienie obiadu dla niej. Męskość to wysłuchanie jej gdy z wypiekami na twarzy opowiada jaki to nowy krem do twarzy kupiła. Męskość to podarowanie jej kwiatów bez okazji. Męskość to być wtedy kiedy kobieta Cię potrzebuje. W jednym z odcinków zostałem nazwany przez Oliwie "pantofelkiem", a w innych zarzucano jej, że mówi do mnie jak do dziecka. I powiem wam coś. Moja męskość w żaden sposób nie ucierpiała. Gdy ktoś jest pewny swego to nie potrzebuje na siłę niczego udowadniać, bo po prostu to wie i już. Uwielbiam oglądać "męskich" facetów dla, których jej przejawem jest siarczyste klnięcie, traktowanie kobiet jak "szmaty" i udowadnianie ze jest się silniejszym od innych. Prawdziwie męski facet nie musi niczego udowadniać a dowodem jego męskości jest spojrzenie jego kobiety pełne miłości, szacunku i pożądania. I jeśli tak kobieta na mnie patrzy to może do mnie mówić "pantofelku" a ja nigdy bardziej nie będę się czuć męsko. #plaza #morze #myśldnia #przemyslenia #browncoat #pochmurno #męskość