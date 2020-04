"Na Wspólnej". Lucyna Malec opowiedziała o narodzinach i chorobie córki. "Jestem bardzo samotną osobą"

Lucyna Malec znana jest widzom jako silna i pogodna Danusia w "Na Wspólnej". Prywatnie aktorka zmaga się z ciężką chorobą córki. Zdradziła, jak wyglądały narodziny Zosi i przyznała, że jest bardzo samotna.

Lucyna Malec szczerze o chorobie córki i samotności

Magazyn "Viva!" przypomniał wywiad z Lucyną Malec, którego aktorka udzieliła w 2018 roku. W bardzo szczerej rozmowie opowiedziała o narodzinach córki. Zosia, tuż po urodzeniu miała wylew krwi do mózgu i lekarze musieli podać jej leki przeciwpadaczkowe. Dziewczynka dostała cztery punkty na dziesięć w skali Apgar i od razu została włożona do inkubatora.

Po 22 latach Zosia nie jest samodzielna. "'Nie mówi, nie chodzi samodzielnie, nie potrafi się sobą zająć. (...) Cały czas trzeba ją stymulować, pobudzać do życia. Wiem, że moja córka jest piękna, a ja widzę, że jest i mądra, i dowcipna, i bystra, ale jestem matką, więc mogę nie być obiektywna" - powiedziała "Vivie!" Lucyna Malec.

Aktorka, kojarzona obecnie jako Danusia z "Na Wspólnej" przyznała, że nie jest jej łatwo w życiu. Był czas, kiedy brała leki psychotropowe, pojawiały się też myśli samobójcze, ale teraz robi wszystko, aby z dnia na dzień mieć coraz więcej siły. "Przywykłam do tej choroby, ale ciągle się boję, a nawet coraz bardziej, że gdy odejdę z tego świata, co stanie się z moim dzieckiem. Ja muszę być nieśmiertelna" - zaznaczyła aktorka i dodała: "Jestem bardzo samotną osobą, ale nie jest mi z tym źle. Samotność to stan ducha, a ja nie mam na to czasu. Chociaż tak naprawdę to obie z Zosią jesteśmy bardzo samotne, mamy tylko siebie".

Źródło: TVN/x-news