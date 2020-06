Tureckie seriale w Boże Ciało, 11.06.2020. Spora przerwa w emisji "Więźnia miłości"! Co z pozostałymi? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

W związku ze świętem Bożego Ciała, nastąpi spora przerwa w emisji "Więźnia miłości". Co z pozostałymi tureckimi serialami? Które z nich będzie można obejrzeć w Boże Ciało 2020? Kiedy kolejne odcinki?

Tureckie seriale w Boże Ciało 2020 w TV

Podobnie jak przy okazji innych świąt, dzięki którym dni są wolne od pracy, w Boże Ciało 2020 także nastąpi zmiana w ramówkach niektórych stacji telewizyjnych. To oznacza, że fani tureckich seriali będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim obejrzą kolejne odcinki swoich ulubionych produkcji. Żadnego z tureckich seriali emitowanych w polskiej telewizji nie ma bowiem w programie TV na czwartek, 11 czerwca 2020 roku. Kiedy kolejne odcinki?

"Elif" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Historia małej Elif (Isabella Damla Güvenilir) będzie przerwana tylko na jeden dzień. Nowy, 748. odcinek obejrzymy w piątek, 12 czerwca o stałej porze. Zobaczymy w nim, jak Kerem (Nevzat Can) martwi się o Reyhan (Çağla Şimşek) po tym, jak Parla (Seyda Bayram) urządziła im scenę zazdrości. Ma wrażenie, że Reyhan go unika. Z kolei Cafer postanowi zaprowadzić Elif do rezydencji Haktanirów.

"Zraniona miłość" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Wielokrotnie przerywany serial "Zraniona miłość", który jest emitowany w polskiej telewizji po raz drugi, także powróci w piątek po Bożym Ciele. W 29. odcinku Hilal (Miray Daner) i Mehmet są oskarżeni o wysadzenie w powietrze hangaru z armatami. Grozi im kara śmierci. Generał Wasili (Baki Davrak) obiecuje, że zwolni Hilal, jeśli Cevdet (Halit Ergenç) schwyta prawdziwych winowajców. Stavros torturuje Mehmeta i zapowiada Hilal, że ją czeka to samo. Cevdet przechodzi kryzys, jest bliski porzucenia swej misji, żeby ratować córkę.

"Łzy Cennet" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Historia pięknej Cennet ponownie w telewizji. O godz. 15:20 w piątek, 12.06.2020 pokazany będzie 11. odcinek tego tureckiego serialu. Arzu (Esra Ronabar) szuka broszki. Gdy dowiaduje się, że Selim (Berk Atan) ma pomóc Cennet (Almila Ada) w odnalezieniu matki dzięki tej broszce, postanawia ją wykraść. W domu Mukaddes (Güler Ökten) spotyka Sunę (Süeda Çil), która oskarża ją o wszystko co się stało i zarzuca brak matczynego instynktu i ludzkich odruchów.

"Przysięga" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Fani "Przysięgi" nie zobaczą nowego odcinka w czwartek, ale w piątek - już tak. W 191. odcinku serialu "Przysięgi" Cavidan (Gül Arcan) wpada na Nigar, która upuszcza talerze. Wściekła matka Emira (Gökberk Demirci) wyrzuca służącą pracy. Ona jednak oznajmia, że nie może zostać zwolniona, bo wie, co się wydarzyło w dniu wypadku Hikmeta (Berkant Müftüler).

"Więzień miłości" - kiedy kolejny odcinek w TVP2?

Na kontynuację trudnych losów Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç) będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Nie będzie nowego odcinka ani w czwartek, ani w piątek. W 322. epizodzie, którego emisja dopiero w poniedziałek, 15 czerwca, Zehra przychodzi do firmy Ömera i wręcza mu podpisaną ugodę rozwodową. Prosi go, aby przynajmniej przez jakiś czas nie mówił o rozwodzie jej ojcu (Ali Çoban). Ömer jest w szoku. Postanawia iść do Sabah (Hande Cömertler).

"Narzeczona ze Stambułu" - kiedy kolejny odcinek w Zoom TV?

Także "Narzeczona ze Stambułu" będzie miała przerwę. Nowy, 145. odcinek serialu zobaczymy w poniedziałek, 15.06.2020 o stałej porze. Esma (Ipek Bilgin), rozgoryczona zachowaniem członków rodziny, postanawia radykalnie zmienić swoje postępowanie. Akif i Senem dochodzą do wniosku, że trzeba użyć podstępu, żeby pogodzić Dilarę (Neslihan Arslan) z Sureyyą (Asli Enver). Senem podejmuje się tego niewdzięcznego zadania i w rezultacie w jej domu odbywa się prawdziwe pranie brudów...

